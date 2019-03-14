申訴專員劉燕卿本月底卸任，她最後一次以專員身份主持記者會時坦言，申訴署每年處理過千宗投訴，並非與政府對着幹，而是要提升公共政策效率；她更大讚本港傳媒像偵探福爾摩斯，因為公署不能點名涉及的私人公司，而傳媒每次總能披露涉事者身份。



事實也正是如此，呢個政府冇靈魂、冇心冇肺就街知巷聞，太多廢柴高官「能不稱職」，有啲要睇報紙先知發生乜事；有啲應告又唔告，經常犯低級錯誤，放生應受到法律懲罰者，變相姑息養奸，未能彰顯司法的公義，你話香港唔係撞邪都冇人信。特衰政府冇靈魂，得個虛殼，施政梗係樣樣唔順、處處碰釘啦，加上又自以為是，表面樣樣諮詢民意，實則一意孤行，情願衰咗再嚟補鑊執漏，令香港蹉跎歲月，好多嘢嗌得十分動聽，又創新科技，又智慧城市，又打造粵港澳大灣區一小時生活圈，其實只在一個圓圈自轉，根本毫無寸進，自欺欺人而被人欺而已！



數落咁多政府的糗事，老朽忽然想起一個波斯笑話。話說某人躺下，和朋友合用一個枕頭，他伸手搔頭，不過錯搔到朋友的頭上去了。朋友驚醒後問：「你做乜𢱑我個頭？」他答：「我心裏正在納悶，點解冇感到舒服些，好彩你講出來！」



冇靈魂政府施政何以永遠唔到位？一字咁淺，就係𢱑痕𢱑錯隔籬！幸好香港還有第四權講出來，好似過去一年多，東方報業鍥而不捨地跟進，踢爆海事處縱容霸遊艇位分租牟利醜聞，成為「高利潤零風險」的生意，可恨當局求求其其，裝模作樣「調查」一番，卻「查無實據」云云。然而，申訴專員公署日前發表的主動調查報告，狠批海事處監管不力，對問題視而不見，令相關條款形同虛設。申訴署的報告，除了證實東方的報道，更狠狠的打了海事處的臉。本報常常發揮第四權，為民喉舌贏得讀者叫好，卻屢遭冇靈魂政府打壓，試問天理何存？