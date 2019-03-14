印度國會大選即將於下月舉行，現任總理莫迪能否連任，尚是未知之數，但今次大選的開支卻可能創出世界紀錄──全球最昂貴的選舉。



據媒體報道，印度五年前大選的總開支為五十億美元，預計今次選舉將達到七十億美元，而二○一六年美國總統選舉的開支，也「不過」是六十五億美元而已。在印度，七十億美元是個甚麼概念？這意味着每名選民要為今次大選付出八美元左右，相當於國內六成人口每天消費的兩倍以上。



印度不愧是全球最大的民主國家，行政效率、政府廉潔度不怎麼樣，起碼在選舉權錢遊戲這一點上，跟美、英的「最高標準」亦步亦趨，莫迪不僅效法特朗普的「讓美國再次偉大」，來一個「讓印度再次偉大」，各政黨在社交媒體等網絡經營上亦落足本錢，單是在今年二月，印度各政黨花費在Fb宣傳上，就用了逾四千萬盧比（折合約四百五十萬港元），預計今次大選的社交媒體總開支，將由上屆的二十五億盧比，飆升二十倍至五百億盧比。



另一花銷則是形象工程。莫迪政府正計劃興建從孟買到艾哈邁達巴德、長五百三十公里的全國首條子彈火車線路。有論者批評，整個興建過程問題多多之餘，五十美元的預算票價，亦跟廣大老百姓的負擔能力嚴重脫節，但買得起票的富人卻可能仍然選擇坐飛機，子彈火車最終可能淪為大白象工程。



然而，這些還是明面上可查的帳目，最大的「灰色開支」──賄選，規模究竟有多大，則是誰也說不準。在印度選舉中，送禮文化一直根深柢固，除了送現金，還有各式各樣的禮物，由電視機、攪拌機以至山羊，五花八門，無奇不有。更令人擔心的是，印度在政治捐獻方面的監管長期缺位，透明度嚴重不足，人們普遍擔心公開自己的捐款對象後，一旦屬意政黨落敗，將遭到秋後算帳。



也有一些別具「印度特色」，並非單純的「買票」那麼簡單。例如印度選委會多年來便指出所謂「仿製候選人」的現象。個別政黨為了混淆視聽，推出跟對手同名同姓的候選人以分薄選票。這方面的開銷多少，難以統計。



但諷刺的是，在政黨爭相買票下，優勢彼此抵銷，加上選民深知秘密投票下對方難以追究，賄選的實際效果其實有限。事實上，印度大選勝出者的得票領先率，往往不足百分之十，近年雖有所上升，但仍低於英、美相關水平。然則政客為何樂此不疲做此無用功？說穿了還是迎合選民需要。那些堅持乾淨選舉者往往被視為「小器」、「不識大體」，只能大敗虧輸。換句話說，政客買票只是爭取跟對手站在同一起跑線上而已。有甚麼選民就有甚麼政客，於此又見一斑。



當然，選舉淪為金錢遊戲，是西方式民主的通病，不獨印度為然。美國選民就長期抱怨選舉被政黨財團操控，分別在於他們選了特朗普只有吃後悔藥的份，印度人則好歹錢包有所進帳，哪種制度更「優越」，實在難說得很。