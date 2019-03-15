神州觀察：校園食安頻失守　監管從來走過場

內地食安問題層出不窮，校園更是重災區之一。當局整天把安全監管掛在嘴邊，言必稱加強處罰力度，嚴肅問責，其實都是坐而論道，致使祖國花朵一再被摧殘坑害，更遑論民族之復興，國家之未來。



四川成都某學校近日遭揭發，該校小學部飯堂將過期發霉食物賣給學生吃，導致不少學生長期肚瀉及便血，需送院求醫。據指涉事飯堂廚房衞生情況極差，滿布黑點的牛肚、腐爛的水果及魚類隨處可見，一些食材更是過期逾年，不時散發出陣陣惡臭。



實在難以想像，一間正兒八經的學校飯堂竟可如此沒心沒肺，以培育人才、使學生達致身心發展的場所，卻成了禍害學生身心健康之地，然而一切又在真實的發生着，這是多麼的諷刺，又是多麼的可悲。更有甚者，儘管涉事飯堂承包商臭名遠播，但並不妨礙其生意滔滔，為當地廿多間學校逾十萬名學生提供相關服務，想一想都叫人揪心。



也許一切再也不會有真相，因為即使如本次事件遭揭發，當地政府首先做的卻是維穩噤聲，不僅召來大批警察驅趕討說法的家長，甚至當場抓捕示威者；涉事飯堂更欲連夜運走食材毀證，明顯毫無悔改之意。雖然當局對事件表示「零容忍，絕不姑息」，校方也表態願意承擔責任，但難保又是言不由衷的惺惺作態。最招人非議的是，就在事發前一周，當局才剛派員前往視察過，並且未發現「任何衞生問題」，這是真檢查還是走過場，不言而喻。鑑於問責從來都是糊弄人的把戲，不管當局如何發誓賭咒，老百姓都不會相信。



這些年，一邊是當局強調加強食安監管，一邊是不斷發生學生食物中毒事件，不是米麵發霉，就是肉菜變質發臭，甚至蒼蠅、蛆蟲、蟑螂、老鼠都能成為「盤中飧」，學生的伙食待遇簡直連牲口也不如。不光是食不安心，學生們還要面對毒跑道、毒校服、毒牛奶、甲醛超標等一系列危害，國家未來的主人翁未成棟樑身心已被摧毀，再度淪為「東亞病夫」恐只在早晚之間。



食品藥品等民生問題頻生，說到底就是官商勾結，監管缺位。正如有人諷刺，中國人就是為化學掃盲而生，不把元素周期表上的元素吃遍，都不好意思說自己是中國人。有網絡段子形容得更為精闢：讓一部分人先富起來，再通過坑渠油、蘇丹紅、毒大米、瘦肉精、人造蛋把沒富的人消滅，再通過三聚氰胺、毒疫苗把他們的後代消滅，最終實現共同富裕。



歷史的車輪無數次輾過，似乎永遠都是當局者迷。都說民生無小事，偏偏有些人從不把民生當回事，老百姓連吃得安全都成為奢望，就算有一天大國真的崛起了，亦沒有意義。