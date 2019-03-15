世界視線：英議會拒硬脫歐　說時容易做時難

英國脫歐鬧劇歹戲拖棚，首相文翠珊的方案第二次遭到國會下議院否決，儘管國會其後通過議案，否決在任何情況下無協議脫歐，並會表決是否要求延遲脫歐，但政客們投票拒絕硬脫歐容易，在各黨派沒有就具體方案達成共識的情況下，即使再拖延時間，硬脫歐的風險仍然揮之不去。



就在下議院表決脫歐方案前夕，文翠珊前往法國與歐盟展開談判，雙方同意就北愛爾蘭「最後擔保」方案作出具法律效力的限制，保證英國不會無限期留在歐盟關稅同盟。然而反對派並不收貨，文氏的方案結果以二百四十二票贊成、三百九十一票反對遭否決。儘管得票數沒有對上一次「難睇」，但仍然未能爭取盟友北愛爾蘭民主統一黨的支持，倒戈的保守黨議員亦多達七十五人。更有甚者，再有內閣成員「跳船」，就業及退休保障國務大臣牛頓宣布辭職，是文翠珊內閣因脫歐問題辭職的第十五位官員。



針對同僚們否決無協議脫歐，文翠珊把話說得十分明白，強調除非達成其他協議，否則英國的預設法律立場，仍然是無協議脫歐，言下之意，所謂拒絕硬脫歐，根本是自說自話。歐盟方面的態度則相當清晰，歐洲理事會主席圖斯克表示，英國如果要求延遲脫歐，必須拿出「確實可信的理由」。誠然，站在歐盟的立場，他們已在「最後擔保」方案作出讓步，但對方還是不依不饒，夾纏不清，即使歐盟應英國方面的要求，將脫歐限期推遲至六月底，誰也不能保證國會能否達成所謂「其他協議」，正如歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶質疑，英國延遲脫歐所為何事？到底是要提前大選還是舉行第二次公投，抑或只是簡單的拖字訣？更何況，歐洲議會今年五月將舉行選舉，讓一個即將脫離的國家參與，這是難以想像的事情。



不管歐盟及英國對「硬脫歐」如何不情不願，但現實歸現實，雙方早已為此密鑼緊鼓作出準備，英國政客們決議拒絕硬脫歐，充其量只是一種政治撇清，告訴選民自己不是「歷史罪人」而已。