產評：內地經濟仍乏力　幣策適時扶一把

近日內地公布多項數據，綜合描繪出一幅經濟疲弱的畫面。若中美貿易談判沒有突破，次季內地經濟將進一步受壓。中央宜適時調節貨幣政策應對危機，即使「放水」僅能治標，在別無選擇之下，還是要迎難而上，適度泵水以防經濟硬着陸，並確保各項財策落實到位，盡可能換取時間推動改革，創造新價值，拚出新時代！



今年首兩個月，內地規模以上工業增加值按年增5.3%，表現遜預期，乃○九年以來的最差開局。猶幸固定資產投資增達6.1%，惟商品房銷售額卻大幅回落至僅增2.8%。此外，社會消費品零售總額按年增8.2%，低於前值的9%。再細看產業表現，首兩個月汽車生產按年跌15%，已連續八個月倒退。汽車業是內地製造業的重要支柱，產業景氣如是，難怪近期傳來有車企要員工無薪休假的消息。二月底內地失業率從去年底的4.9%飆至5.3%，創兩年新高，也不令人意外。



要知道，要養活十四億人口並不容易。今年初當局全面降準，並採取措施加強紓解民企的融資壓力。惟春節以後，除了股市見到一些新景象之外，製造業、企業投資和招募人手等並未有太大改善。雖然內地股市表現一般走先經濟四至六個月，但若然未來數月經濟增長仍未能跟上，意味企業盈利難交出成績，則股市掉頭而下只是時間問題。



一年之計在於春，企業的年度投資計劃，首季基本定案。若月底中美貿易談判未能取得成果，要行「拖」字訣，這項重大不明朗因素必然會持續困擾企業。首季經濟數據欠佳幾近板上釘釘，次季展望又滿途荊棘，莫說股市沽壓增加，企業倒閉和失業率或會惡化，進一步打擊內部需求，拖累整體經濟繼續尋底。



如今官方能應對經濟危局之策，是繼續增加固定投資、加大財政政策刺激，並適時適度調節貨幣政策，如降低存款準備金率，甚至減息。不過，有一點須注意，就是若然外部環境仍然嚴峻，尤其是出口，那純粹「放水」對製造業的需求刺激有限，反而容易引來更大的資產泡沫，不斷以債養債，最終只怕一發不可收拾。



所謂「世事如棋局局新」，人在棋局中，只得見步行步！在使用調節幣策手段的同時，必須要在內部營造能創建新價值的投資氛圍，引導資金落到實處，盤活經濟。推動5G、超高清等產業發展、加快資本市場改革，都是例子。中國經濟增長放慢，也許會逐漸成為「新常態」，投資者不能改變現實，只得自我調節心態，謹慎應對。