功夫茶：雙非宿舍無王管　司法遺禍到如今

前人種樹，後人乘涼；前人種禍，後人遭殃。各位看官，咪睇前特首留下一身罵名落台，查實佢老哥都有樣嘢做得唔錯，之唔係實施「零雙非」政策囉。可惜吖，司法種下禍根，曾蔭權爵士又大搞生仔產業，雙非負面影響實在太過深遠，引發嘅亂象到家陣禁而不止。



嗱，本報記者直擊牛池灣千呎豪宅變身雙非學童宿舍實況，發現內裏設有廿一個床位，最多可供十六名學童留宿，有專人看管兼指導功課，每個床位月租萬多元，月入最少廿五萬元，幾和味㗎。負責人話喎，佢哋係集團式經營，全港設有三間宿舍，同深圳中介公司掛鈎，由幼稚園到大學，由津貼到直資，由官校到國際學校，雙非童想入邊間都得，經營多年已保送逾四萬人來港，年齡最細只有三歲，真係巴閉。



睇真啲，上述學童宿舍涉嫌觸犯三宗罪，例如根據《床位寓所條例》，任何居住單位內有十二個或以上出租單人床位，必須持牌，上址涉無牌經營；再如社署規定，任何處所慣常地同時接收超過五名未滿六歲嘅兒童，提供夜宿照顧及監管，必須註冊為幼兒中心，上址隨時冇註冊；仲有，負責人借出本港住址證明畀雙非家長為子女報讀學校，可能涉及詐騙，分分鐘監都有得坐。



喂！香港假假哋都係法治之區，點可以容忍有關宿舍長期「無王管」兼高調招攬生意㗎！難聽啲講句，一旦發生火警等意外，向邊個問責先！一句講晒，雙非淪為部分人嘅滾滾財源，都係拜港府有眼無珠所賜，係真盲定假盲，失職定縱容，大家心照。



講到呢度，功夫茶有必要同大家溫故知新。根據人大釋法，只有父母一方九七年前係香港永久居民，子女至有居港權，點知反對派政黨高舉人權大旗，司法慈悲為懷，搞出一個莊豐源案，種下雙非禍根。最離譜係，曾爵士鼓勵港人生三個不成，將雙非視為香港人口生力軍，借勢發展醫療產業，結果中港矛盾愈演愈烈，代價極大。



睇到喇，家陣好多人話「雙非」係中央陰謀，同每日一百五十個名額一樣，旨在溝淡香港人血液，「殖民」統治本港，如果唔係無知冇腦，就係別有用心。正本清源，司法中門大開，反對派假仁假義，先至係雙非問題嘅罪魁禍首。



最令人不齒嘅係，同一班政客以今日的我打倒昨日的我，乜都話香港人優先，當年嘅大愛包容消失得無影無蹤，神又係佢、鬼又係佢。所以話啫，做人最緊要保持頭腦清醒，信反對派一成，盞雙目失明嘅咋！