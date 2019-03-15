全球絕大部分地區已經連接成一體。如今交通連接方便，不是「八十日環遊世界」，而是幾天便可以繞地球一圈。電訊更「縮地成寸」，地理構不成隔阻。



在政治上，當前是美國努力維持其世界霸權，主動出擊，在全世界爭奪控制權。雖說是不滿原來的全球化金融貿易經濟體制，實質上是將之塑造，加強美國主導的控制權，打擊其他各國的自主。例如電訊，包括互聯網和全球定位，均變成美國企圖控制其他國家的工具。



各種全球化的網絡與手段，包括地球大氣層內外的空間的連接，都成為美國霸權施虐的地方。因此，美國出擊，各國回應，全球政治、經濟、社會的一體化即使充滿衝突與矛盾，卻似乎是從來都沒有像今天那樣如水銀瀉地緊密接合在一起。



美國的出擊，可以看到的熱點是北韓、阿富汗、敍利亞、烏克蘭和委內瑞拉，但背後則是針對中國和俄羅斯，在全球布局圍堵和壓制。



若要說戰爭的危險，今天比起過往兩場世界大戰範圍更廣，危機更大。過往是美國與歐洲列強的爭霸，把殖民地捲入，但還有不少國家或多或少地可以置身事外。今天卻是美國幾十年在全球布局，遍設軍事基地，也把全球劃分為其軍隊的各個軍區，分兵駐守。加上它的盟國，以及特朗普政府強迫盟國軍事化和附從於美國的軍事部署，美國對全球的控制，除了金融 （特別是通過SWIFT系統對國際支付的控制），便是軍事。目前是以金融加軍事來挽回它在經濟、政治、社會等領域控制權的衰落。



在這樣的形勢下，美國是不惜發動金融戰（金融的恐怖主義）和軍事戰爭，在全球爭霸。因而對全球和平與發展最大的威脅、最大的破壞，便是美國。



正是由於美國的全球霸權，以及它堅持不放棄霸權，在勢力衰落、力不從心之際，它才更加積極和拚命，不顧一切地行使霸權，以此來挽救它愈來愈難以支撐的霸權。通過特朗普的極右政權，便是寧為玉碎，不作瓦全，堅決不妥協、不讓步，強硬到底，以強悍的方法敲詐全球所有國家。當一個大國要訴諸恐怖主義的方法來維持霸權，世界怎麼可以不受破壞呢？



兩次世界大戰是德國崛起，要挑戰英國的世界霸權以及美國的經濟實力，目的是把德國的勢力擴大和取代英國、美國，戰爭主要在歐洲；而為了統一歐洲，重心破壞的只是猶太人的財富，也聯合意大利、日本，最初還有蘇聯，並不是一國對抗全世界。這與今天美國的行為大不相同。