就在山姆大叔瘋狂打壓華為之時，華為二月二十日在西班牙巴塞隆拿「發布了全球首款5G摺疊屏手機」。據介紹，這款手機「最耀眼之處在於摺疊屏，華為用了三年時間攻克了『鉸鏈技術』，用一百多個組件實現無縫摺疊。華為手機啟用了5G晶片，比4G晶片快十倍」，至此，「蘋果手機從3G時代的領導者變成了5G新技術的追趕者」。



行內人士評價，到目前為止，在5G領域，從晶片到系統、基站，再到手機、雲終端都能做到的企業，全世界只有華為一家。華為是5G領域綜合實力最強的企業，沒有之一。美國的高通、英特爾也沒有辦法跟華為相提並論。



華為的創辦人任正非說，長期以來，華為硬性規定將每年銷售額的百分之十用於科技研發，為此華為培養了大量的科學家，其中包括七百多位數學家、八百多位物理學家、一百二十多位化學家和六萬多名工程師。現在華為全球十八萬員工中，科研人員佔百分之四十五，華為的業務服務遍及一百七十多個國家，從繁華都市到窮鄉僻壤。華為員工在歐洲地區的故障搶修，二十四小時隨叫隨到。二○一一年日本發生大地震引發核輻射外洩，「眾多公司紛紛逃離震區，只有華為員工冒險搶修設備」。所有這些，構成了華為的硬實力和軟實力，乃「致廣大而盡精微」。美國人競爭不過，就用種種下三濫手段打壓之。



面對美國人的流氓加霸道，華為理性淡定平和，對內埋頭苦幹，積極研發；對外更好服務客戶，以法律維護自身利益。任正非說，美國的連串動作使華為「發展得更快了」，「對於歐美國家，我們有很多東西，最終他們非買不可」，到時「我們一定會賣給他們，不會計較他們曾經拒絕過我們，我們是市場經濟，以客戶為中心」。這樣的理念和應對之道，就是「極高明而道中庸」。



多年前，任正非曾對華為人說，不管遇到任何問題，我們都要堅定不移地保持安靜。是的，「萬物紛紛，復歸於根，曰靜」。