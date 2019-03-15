不禁不禁終須禁。埃塞俄比亞空難發生三天之後，美國總統特朗普終於改變態度，下令即時禁止所有波音737 MAX客機飛行；波音公司也不得不跪低，向聯邦航空局建議暫停全球三百七十多架波音737 MAX客機運作，但不忘強調對該款飛機的安全性仍充滿信心，只是需要數月時間「修正」軟件問題，真可謂「死鴨子嘴硬」。



美國對今次事件反應遲鈍，在中國等近五十個國家先後作出停飛決定之後，特朗普才宣布禁飛令，足足慢了幾拍，對世界「老大」來說實在有乖常理。正如有人指出，特朗普與波音公司關係密切，甚至被形容為「王牌銷售員」，早前在河內出席美朝峰會時，仍不忘向越南推銷波音客機，結果成功簽署一百一十架訂單，其中一百架就是波音737 MAX客機。而其內閣成員中，署理國防部長沙納漢曾在波音任職三十一年，駐聯合國前大使黑莉更獲提名進入波音董事會。也許正是因為這種千絲萬縷的關係，特朗普政府對波音公司百般呵護，不到迫不得已也不願發出禁飛令，可見老美為了政治和經濟利益，不惜犧牲其餘一切，包括航空和人命安全。



更不可思議的是，當中國首先決定停飛波音737 MAX之後，竟引發美國人不少陰謀論。有電視節目主持人刻意將此事與中美貿易戰掛鈎，有投資專家更指中國的禁飛令是為了擾亂美國股市，給兩國的貿易摩擦加碼云云。諷刺的是，如今連美國自己也宣布禁飛令，不知這班主持人及投資專家又有甚麼反應，莫非他們認為特朗普也是為了擾亂美國股市？



一節見則百節知，從今次事件就可以知道老美是多麼傲慢和偏執。若是別國製造的客機接連出事，他們必定迅速反應，第一時間宣布禁飛，還會列出「人命關天」等一大堆理由。如今出事的是波音客機，他們則一味強調安全，甚至反過來批評中國帶頭發出禁飛令，奇哉怪也！