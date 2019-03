批評中國已成為西方政要顯示強硬、討好民意的招牌動作,被「黃背心運動」搞得焦頭爛額的法國總統馬克龍亦不例外。近日他到訪東非吉布提時發出警告,要警惕中國在非洲的擴張野心,聲稱中國對當地的投資短期雖好,但中長期而言可能有害,他以一副悲天憫人的口脗說:「我不希望新一代的國際投資損害我們歷史上的合作夥伴的主權或削弱他們的經濟。」



馬克龍所謂「新一代的國際投資」,指的是中國在去年召開的中非合作論壇上,承諾對當地投資六百億美元,而其中在吉布提就投資了數十億美元用於港口、道路等基建。而所謂「歷史上的合作夥伴」,則是對法國過去殖民非洲不光彩歷史的美化,吉布提正是前法國殖民地之一。



法國在非洲曾佔據大量殖民地,沒有為當地人帶來福祉與進步,帶來的只有災難,包括吉布提在內的前法國殖民地曾長期貧困與落後。近年中國在吉布提大舉建設,中吉關係突飛猛進,成為中非友好的象徵,而中國在海外建立的第一個海軍基地就在吉布提。相比之下,馬克龍今次到訪吉布提仍然雙手空空,未能達成任何一項商業協議,惟有靠一張嘴,以誹謗中國為能事。



但吉布提人不是傻仔,分得清誰好誰壞。吉國官員直言政府「公事公辦」,又說「中國人在這裏投資,法國人沒有競爭力。法國人來晚了,而且沒有錢」。更有人在網上留言:Show me the money, otherwise shut......up(拿錢出來看看,不然就閉上你的鳥嘴)。



事實上,法國等西方國家不願在非洲投資,就是因為當地太窮,擔心投資打了水漂。但中國不同,不僅帶去現代化基建,而且由中方出資,條件優惠,這樣的投資者全球找不到第二家。中國常當「冤大頭」,但仍然惹得老殖民主義者羨慕嫉妒恨,一再出言抹黑,真是比竇娥還冤枉。