從螢幕上看到一位政協委員以朗誦方式發表諛詞，筆者並沒有像其他看過影片的人一樣，起雞皮疙瘩，感到渾身不自在，而是想起了一個四字詞：「談何容易」。



「談何容易」的意思大家都懂，如果知道出處，便會明白這個四字詞真正的涵義，是指要向有權有勢的人講真話，是十分困難的。筆者曾主持一個歷史評說節目，其中一集講漢武帝，提到一位當時的名嘴東方朔，此人口舌便給，腦筋靈活，寫了一篇文章《非有先生論》，創作出一個人物叫非有先生，與另一個虛構主角吳王對話。從對話中可見，在專制帝王時代，讀書人如何「明哲保身」。這段說話見於《漢書》卷六十五的《東方朔傳》：「先生曰：『於戲（烏呼）！可乎哉？可乎哉？談何容易？夫談有悖於目、拂於耳、謬於心而便於身者；或有說（悅）於目、順於耳、快於心而毀於行者。非有明王聖主，孰能聽之？』」歌頌權力的話容易說，為人民代言講真話「談何容易」！



在一個沒有不說假話自由的社會，肆口逞說不行，就算退一步「真話不全說，假話全不說」，一樣是「談何容易」！



筆者從事政治評論工作，月旦人物，臧否時事，秉諸良心理性，直言無隱，不免會「因公害私」，所以沒有甚麼朋友，有時為了講真話而豁出去，甚至要以樹敵為樂，交友為苦。人生聚散無常，離離合合沒有甚麼大不了；志趣相投的朋友不必時常見面，都會莫逆於心，如果政治觀點南轅北轍，各有堅持，互相不能說服，即使親如兄弟，也會翻臉收場，這也是人情之常。胡適之先生說「容忍比自由重要」，這句話對經常要與人辯論的政客、官員，特別是評論工作者來說，應該是有些啟發的。求同存異，互相包容，經過激烈爭議後，是不是可以不上心、不記恨呢？但是有權有勢的人對於批評，尤其是激烈的批評，是不會接受的。



不是都說輿論監督很重要嗎？所謂輿論乃係對政治的批評，不是對政治的歌頌，這是放諸四海而皆準的常理。五十年代著名政治評論家徐復觀先生有一句話對筆者影響至深：「假定一個時代，到了由釘死自己的良心理性，進而去釘死社會的良心理性的阿諛家們，起來取真正的時論者而代之的時候，這正說明此一時代的終結。因此，我堅信希特拉、史太林們，必永遠受到人類的唾罵。這是他得到的阿諛所必須付出的代價。」



對於真理的論辯，很多時候不是平等的論辯，擁有權力的一方，堅持半生不熟的觀念，自儗為真理，強迫沒有權力的人信服，若辯不過人家，要以力假人，以法治人，試問這樣的論辯可以找出真理嗎？