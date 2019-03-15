香港電台早前才遭審計署炮轟收視低、製作成本高，說穿了就是一個浪費公帑的廢部門。詎料這個廢部門不是知恥近乎勇，反而繼續墮落，而且獅子開大口，要求將副廣播處長編外職位轉為常額職位，聲稱副處長需處理興建新廣播大樓事宜，有必要轉正，這個職位每年薪津高達三百六十多萬元，令人咋舌。



港台一直密謀興建新大樓，但造價由二○○九年提出的十六億元激增至一三年的六十億元，結果遭立法會否決。無計可施下，港台又提出與其他部門及機構聯用新大樓，冀博大霧獲立法會放行，可惜仍然陷入膠着。由此可見，專責興建新大樓的副廣播處長這麼多年毫無作為，原有的工作已做不好，不裁掉這個職位還要轉為常額，如果不是明益自己友，會有其他更好的解釋嗎？



正如建制派議員質疑，港台兩條電視頻道只有○點一點收視、即六千四百名觀眾，至今未有提出全盤檢討及改善計劃，工會反而振振有詞聲稱，港台電視部製作的節目有水準、高質素，不應以收視論英雄，言下之意是為節目曲高和寡、乏人問津沾沾自喜，說來沒有半點愧色。當然，他們之所以如此理曲氣壯，全因有反對派支持。眾所周知，港台雖以公帑運作，但製作的節目大都以反政府甚至反中央為己任，儼然是反對派喉舌，沒有最偏頗，只有更偏頗。故此，每當立法會論及港台撥款問題，反對派必然全力護航，對建制派提出的質疑則上綱上線，動輒指摘港府陰乾港台。



其實，陰乾港台的不是港府，恰恰是港台自己。港台每年開支逾十億元，卻連製作受歡迎節目的能力也沒有，一味偏幫反對派，盡是陰陽怪氣，令人慘不忍睹。



在電視業難以加入競爭的本港，擁有珍貴的電視頻道本應大有作為甚至大有錢途，港台偏偏化神奇為腐朽。所謂無功者飯餸不留，港台憑甚麼攤大手板要錢？