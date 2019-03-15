經常捱飢抵餓可以導致胃痛，胃部有癌細胞亦可以導致胃痛，患者就要懂得辨別病況，不能下錯藥。若是將前者小疾當作胃癌醫治，猛下藥去殺死癌細胞，而你又繼續捱餓，任由胃部痛得抽搐，時長日久，說不定就真會將小病釀成惡疾。



在中美貿易糾紛中，中國就是飾演了一個愚蠢病人的角色，初時斷錯症，結果將小事化大。美國總統特朗普上台後，是想拿中國開刀以求立威；而美國有一批鷹派人物亦想向中國開刀，以阻止我方大國崛起。但這是兩種不同的目的，前者所圖者小，後者所謀者大，一個是普通胃痛，一個是胃癌，性質迥然有異。



去年，特朗普提出向中國五百億美元的入口貨徵收懲罰性關稅，中方智囊斷錯了症，馬上將特朗普與一眾鷹派人物混為一談，說對方亡我之心永不止息，這一場仗必須硬打，誓要以眼還眼。其實，特朗普早已明言，中方如果報復，他才會採取進一步行動，否則他的徵稅可能就止於那五百億美元商品。筆者便是主張其時認栽，先穩住美國，再徐圖後算。



中方卻採取了相反行動，一度以硬打硬，睚眥必報，此舉便激發了特朗普大量起用鷹派人士，全面圍堵中國，這就將小病化成了大病。美國向中資企業中興通訊禁運晶片，最關鍵時期，還是仰賴特朗普出手，破例放生中興；美方要求加拿大拘禁中資公司華為高層孟晚舟，事件引起軒然大波，但特朗普事前不知情，並說必要時會介入事件。美國貿易談判代表萊蒂澤是鷹派的旗手，卻多次傳出與特朗普不咬弦，據說他經常提醒特氏不能為求盡快與中方和解，而放棄堅守立場。



種種迹象顯示，特朗普本來跟美國鷹派不完全是同一夥人，是中國的對應手法不當，才逼得他們抱團起來。如今中國當真弄出大病來了，雖然是可以治好的，但如此折騰，身體早已元氣大傷。