美國總統特朗普不久前在馬里蘭州出席保守派政治行動會議時，揚言他將會贏得二○二○年大選連任總統，而且勝選優勢會比二○一六年更加明顯，他並以一個冧樣擁抱美國國旗，看在吾人眼中，會覺得何以他有如此自信？會否希望愈大失望愈大？老朽從另一個角度思之，特朗普倒有其可愛一面，起碼他不做作，他想連任而不會假惺惺說「到時再考慮吧」或是「不會再選，家庭重要」之類的廢話。



不過，特朗普的信心滿滿，似乎已經忘記他的政治和法律危機其實並沒有消失，特氏的醜聞自他入主白宮後並沒有停止過，除了任人唯親、炒高官快如閃電、跟艷星有染付掩口費、妨礙司法公正，還有令他一身蟻的「通俄門」。都說「債多不愁，蝨多不癢」，唔通醜聞太多也就不上心？皆因聽多不怪，習以為常，也就麻木了？



然而，不要忘記，當年這隻「黑天鵝」當選，卻輸了近三百萬普選票給對手希拉妮，特朗普贏的是制度關鍵的選舉人票。日前，七十一歲的希拉妮正式確認不會參加明年的總統選舉，不知道是否又係「此地無銀」，事關女人善變，到時鬼知佢又會唔會話「上帝報夢要我參選以挽救美國」？政客發誓當食生菜，吾人見得多矣！



大家睇到，目前已經宣布參選或考慮參選的民主黨人，有分量的如參議員桑德斯已七十七歲，前副總統拜登七十六歲，而民調顯示美國人不喜歡超過七十五歲的總統，看來特朗普少了幾個強敵，加上年前共和黨已經通過一項決議，會繼續支持他參選，而他的體檢結果也「非常好」，即使希拉妮「唔嫁又嫁」他都冇有怕，皆因當年希拉妮上台階都要人扶，選民或許「理智」上對她打了折扣。



在如此形勢之下，特朗普又點會急流勇退啊！也許不再是「政治素人」的他，只要美國經濟「還可以」，未過七十五歲的他勝選仍然高唱入雲。