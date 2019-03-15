長者醫療券計劃推出之後，醫療券濫用個案源源不絕，例如有中醫誘騙長者使用醫療券購買昂貴中藥材；又如有視光師漠視長者患有眼疾，只收取醫療券為他驗配眼鏡而沒有轉介他給眼科醫生跟進，以致該長者延誤診治；亦有視光師誤導長者使用醫療券，驗配昂貴的名牌眼鏡。



這些高價消費，可能會使長者累積的醫療券所剩無幾，浪費公帑之餘，當長者不幸生病，要自掏荷包看醫生，令醫療券不能發揮作用。



長者醫療券計劃推行約十年，現時六十五歲或以上長者不論貧富，每年可獲二千元醫療券，最高累積額為五千元，今年新出爐的財政預算案，承諾會為合資格領取長者醫療券的長者一次性地提供額外一千元金額，累積上限亦會由五千元增加至八千元。



今年初特首林鄭表示，醫療券使用率高達九成，但未能發揮分流的原意，無法減輕入院和入急症室的人數，要求食物及衞生局全面檢討。食物及衞生局局長陳肇始表示，檢討方向不是醫療券的金額，而是使用情況，主要分三方面：醫療券是否能夠達到原先目標和期間有甚麼改善的地方；是否有濫用的情況及如何杜絕或減少濫用；採取何種措施鼓勵市民多在預防疾病和護理方面使用醫療券。



政府日前已公布長者醫療券計劃的檢討結果，包括以醫療券支付視光師服務的金額，設定上限為每兩年二千元。政府有關建議有理據，但具體落實上仍需審慎，須充分諮詢業界意見，了解設定消費上限的做法，會造成甚麼實際影響。



醫療券的原意是希望紓緩公營醫療體系的壓力，鼓勵長者將醫療券用於基層醫療服務。為免醫療券出現被濫用的情況，參與計劃的各個醫療行業都應訂立清晰的專業指引，避免出現濫用醫療券賺錢，讓醫療券用得其所，公帑運用得宜。