最高法院及最高檢察院每年一度的「兩高」報告總是備受關注。高法、高檢是難兄難弟，一向是反對票最多的兩家票王，每年都要收到幾百張反對票。有人認為這是民主的體現，倒不如說代表們欺軟怕硬。



其他選舉、報告的主角，都位列最高領導層，代表們縱有不滿，惹得起嗎？而最高法、最高檢聽起來很高大上，實際還要聽命於政法委，兩高負責人在領導人排序中位居四十名開外。況且兩高既不管人事，也不管財政撥款，就是有腐敗貪污，中紀委不先發話，兩高又安敢造次。所以，代表委員壓根兒不把兩高放在眼裏。



而且兩高名義上是互相制約，實則一盤棋。兩份報告猶如上下聯，許多內容彼此呼應，比如孫政才案，比如正當防衞問題，都連說兩遍。由於今年經濟惡化，加之對美貿易戰，故而保護企業成為焦點。兩高對此都着墨很多，文采也交相輝映，排比連連。



這邊廂，最高法「兩個堅決」「三個心」，堅決防止將經濟糾紛當作犯罪處理，堅決防止將民事責任變為刑事責任，讓企業家專心創業、放心投資、安心經營；那邊廂，最高檢「三個平等」「三個區分」，對國企民企、內資外資、大中小微企業平等，區分正當融資與非法集資、區分產權糾紛與惡意侵佔、區分個人財產與企業法人財產。官媒不乏溢美之詞，認為這體現了兩高對企業的誠意善意等「二意」。



不過，這「二意」能否真正挽回企業家的「三心」，實在不容樂觀。去年，最高法平反了物美張文中案，對科龍顧雛軍案也展開重審。然而這當中，法院究竟發揮了多少能量，大家都心知肚明。兩起案件過去了十幾年，從未見兩高有所行動，現在突然提出來，也只是奉旨辦案，出於經濟穩定、安撫企業家情緒之需。實際上是政治判決在前，法律判決做個白手套，跟反腐套路一樣。代表們之所以敢看不起兩高，也在於看穿了其不過是銀樣鑞槍頭。



去年是近十年來經濟最差的一年，貿易戰只不過是外因，最主要的內因是對企業家信心的沉重打擊。改革開放以來，在鄧小平黑貓白貓的實用哲學以及絕不出頭的韜晦政策指導下，中國改革的基本方向就是不斷給民企鬆綁，對外企降低門檻。至於馬列主義那一套，除了偶爾在行文格式上沿用一下，早就被拋到太平洋了。



然而去年，先是政治局集體學習《共產黨宣言》，繼而舉行最高規格大會隆重紀念「千年第一思想家」馬克思。眾所周知，《共產黨宣言》的核心要義就是要階級鬥爭、消滅私有制、國有化壟斷。而後，諸如私營經濟離場論、新公私合營等論調甚囂塵上，甚至某部長都公然叫囂要組織工人參與民企管理。



這種情況下，民企如何能安心、放心、專心？另外，做大做強國企、國進民退已經成了主流大方向，國企民企根本的政治地位都不平等，僅僅鼓吹名義上的法律平等，在中國的現實中究竟有多大意義，毋須贅言。很多東西，不首先將思想混亂廓清，再清晰的法律條文，都無濟於事。