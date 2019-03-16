世界視線：共和黨員也倒戈　特朗普四面楚歌

美國總統特朗普為求獲得邊境圍牆資金，早前頒令國家進入緊急狀態，民主黨提議案求推翻該命令，在眾議院因為人多勢眾獲得通過，周四在共和黨控制的參議院表決，有十二名共和黨員倒戈，結果以五十九票對四十一票通過終止緊急狀態令。特氏即時發推文寫下「否決」一詞，意味他將會運用總統權力否決該議案。國會需要三分之二票數才可推翻總統的否決權，雖則機會渺茫，但事件已令特朗普面目無光。



特氏獨斷獨行，引起部分共和黨黨友不滿已是公開秘密，最近其自把自為更有變本加厲趨勢，就以波音737 MAX空難導致停飛事件，本來是聯邦航空局（FAA）的職責，該局最初指沒有停飛依據，運輸部長趙小蘭更特意與同僚搭乘該款客機以示安全，怎料特氏突然宣布禁飛737 MAX航機，像摑了FAA一記耳光，不但違反一貫做法，也有損FAA的尊嚴及公信力。FAA局長位置已懸空超過一年，有指特氏曾想推薦其私人飛機師出任，因資歷問題惹外間反彈甚大，最後不了了之，以特氏任人唯親作風，這次矮化FAA，應是部署派自己人入局的先兆。



事實上，特朗普不但施政任意妄為，更企圖把自己凌駕在法律之上，他捲入性騷擾案後稱有人捏造事實，一名真人騷參賽者因此控告他誹謗，他試圖用總統豁免權抗辯，要求離任後才展開法律程序，結果遭紐約州法院駁回，若上訴不成功，特氏將會在州法院受審，勢必出現管治危機，連任也岌岌可危，黨友為求自保，提早跳船將陸續有來。



特氏面對的官司不絕，最大噩夢還是通俄門指控，前私人律師科恩在國會作證對其十分不利，故同期在美朝峰會顯得神不守舍，他事後把峰會破局的責任推在反對派頭上。有消息指特別檢察官短期內會向司法部長提交通俄門調查報告，若證據確鑿，到時恐怕不止黨友倒戈，整個共和黨都會和特氏劃清界線。政治沒有永遠敵人，更沒有終身戰友，特氏發夢做土皇帝，現在開始領略「孤家寡人」的滋味吧。