神州觀察：沒收貪官贓款　何不用之於民

內地近年持續反腐整風，老虎蒼蠅一起打，全國查處數十萬貪官污吏，惟百姓拍手稱快之餘，對貪官到底有多少贓款贓物、贓物最後下落，卻一無所知，更不用說這些贓款用在何處，以至於外界質疑是否被侵吞。



最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥日前對此回應稱，絕大多數犯罪分子的貪污所得被全部追繳，並指中共十八大以來，法院共依法審結一百一十七名省部級以上高官職務犯罪案件，其中二十九人被判處沒收全部個人財產，其餘八十八人被判處罰金、沒收部分個人財產。不過，上述貪官被罰沒的財產的最終去處，他卻沒有交代。



近年來，全國紀委監察部門查處的貪官每年都有數萬之眾，即使法院已審理結案懲處的貪官，每年至少都有逾萬人，例如去年就審結三萬三千名貪官，當中不少人均為千萬或億元巨貪，如按每人平均貪污百萬，所涉金額都有上千億元，多年來至少已滾至上萬億。這筆財富目前用於何處，無人知曉。



「沒收個人全部財產」的周永康、令計劃、郭伯雄、蘇榮、孫政才，貪腐金額個個都涉及億元，其中周永康整個家族的資產逾千億元。而徐才厚也是如此，其親戚在香港洗錢達一百多億元，抄家時又拉走數以噸計的現鈔，名人字畫不計其數，和田玉翡翠等珠寶數以噸計，如此巨額的財富到底花落誰家，沒人知道。中紀委早前曾就腐敗分子涉案贓款贓物解釋稱，「屬於涉嫌犯罪所得的，相關款物一併移送司法機關依法處理；違紀所得的，由紀檢監察機關依紀收繳，上繳國庫」。但國庫誰在用？司法機關又如何處理贓款？當局從來就沒有公開。



當下中國，達官貴人揮金如土，極盡奢華，而不少窮人卻依然背負教育、醫療、住房、養老四座大山，度日如年。普天之下，無錢治病賣腎救子、偏遠山區學童爬天梯或溜索過激流上學、貧困農婦絕望舉家自殺的悲劇，依然不時上演，但與此同時，上萬億元的貪官巨額贓款卻靜悄悄的放在國庫，這對於天天高唱要實現小康社會，不能不說是一種諷刺。



事實上，反腐要獲得百姓持續支持，就應當取之於貪，用之於民，讓社會共享反腐鬥爭紅利。中國所有問題的根源都在於吏治不清，假如將所有胡作非為的權貴的家財抄沒入公，返利於民，何愁沒有風清氣正？



全國人大應立法規範管理貪官的贓款贓物，包括按貪官所在地域，由各地政府統一管理，進行重新分配，並將這些贓款投入民生領域，也可以用這些錢設立教育、食品藥品安全、醫療等基金會，扶助有需要救助的民眾。此舉不但可鼓勵民眾檢舉、揭發貪官，百姓也能從中獲得實在的好處，更可形成一股強大的監督力量。