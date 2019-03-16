正論：反中亂港無底線　自編自導自取辱

真的假不了，假的真不了。民主黨成員林子健自稱遭內地強力部門在街頭擄劫並施虐，胡鬧大戲終於落幕，裁判官直斥林自編自導自演，判其一項「明知地向警員虛報有人犯罪」罪成。



事發於前年八月，正值「一地兩檢」爭議鬧得沸沸揚揚之際，林子健報稱遭內地人員禁錮和釘書釘，人稱李漢奸的李柱銘、何俊仁等民主黨大佬連同林卓廷等「乳鴿」，隨即敲鑼打鼓舉行記者會公告天下，指控內地人員跨境執法，其他反對派政客同樣鸚鵡學舌，借勢起哄，全城嘩然。可惜紙包不住火，短短數日案情出現戲劇性逆轉，林子健遭「天眼」揭破謊話連篇，原告頓成被告，遭警方拘捕。



案件昨日審結，裁判官批評林子健有預謀犯案，旨在令社會大眾甚至國際社會以為內地執法部門針對不同政見人士在香港鬧市跨境執法，引起社會不安和恐慌，判其監禁五個月。林子健聞判後高呼冤枉並不奇怪，奇就奇在當初力撐他的一眾新舊黨友紛紛劃清界線，陪伴聽審的許智峯拒絕評論案件，林卓廷以案件正等候上訴為由噤聲，當日全力為林背書的李漢奸、何俊仁更是消失得無影無蹤。



見過無恥的，未見過如此無恥的，民主黨出於不可告人的政治目的，抹黑內地和一地兩檢無所不用其極，而且極盡危言聳聽之能事，如今法庭作出裁決，是非黑白一目了然，他們卻諸多迴避，連向公眾道歉也欠奉，與平日道貌岸然的模樣大相逕庭，其用心之險惡，行為之窩囊，令人嘆為觀止。這個政黨還要不要臉，毋庸贅言。



事實上，民主黨這些年來的醜聞多不勝數，涂謹申的「匯標事件」固然經典，甘乃威求愛不遂無理解僱女助理，更說明這個政黨何等不堪。不得不提「峯搶手機」事件仍未完結，下一個步入法庭被告席的隨時就是許智峯。



至於何俊仁在議會大廳瀏覽性感美女照，李柱銘自認漢奸，沒有最醜、只有更醜。物以類聚，人以群分，民主黨的金主是壹傳媒黎智英，黎智英則是反中亂港總指揮，這些人走在一起，怎麼可能有好事發生？



冰凍三尺，非一日之寒。反中亂港集團之所以有恃無恐，搗亂，失敗，再搗亂，全因港府姑息養奸，違法也沒有後果。君不見，但凡涉及反對派的案件無一不是高高舉起、輕輕放下，梁國雄政治黑金案獲放生、金主黎智英證據不足不起訴、佔中搞手逍遙法外、黎智英恐嚇東方報業記者案沒有下文，凡此種種，不勝枚舉。今次案件要不是有「天眼」為證，結果是否一樣，令人疑問。



當然，一個巴掌拍不響，反對派知法犯法，為所欲為，除了港府包庇，也跟中央沒有端正主人家的態度脫不了干係。當局一日不放下恐洋懼外的心魔，一日不將反中亂港的黑手繩之以法，更多更荒謬的鬧劇必然陸續有來。