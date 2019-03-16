功夫茶：漁署殺狗惹眾怒　這個政府血太冷

政府宣傳片成日教人養小動物之前要「停一停，諗一諗」，點知官老爺有口話人冇口話自己，面對無辜小生命手起刀落殺無赦，仲有冇再冷血啲吖！



冇錯嘞，功夫茶講緊嘅正正係誤登貨船來港嗰隻泰國狗狗，港產官僚做正經嘢唔見咁有效率，狗狗上岸後唔夠一日，就以懷疑來自瘋狗症爆發地區為由，即時人道毀滅。正如有人踢爆，漁護署一般按程序都會觀察四日，等狗主可以聯絡署方認領，今次直接「開鍘」，擺到明懶得就懶，多一事不如少一事，簡直草菅狗命！



最離譜嘅係，漁護署之後仲一味死撐，話四日觀察期嘅規定唔適用於非法進口動物喎。喂，事發後市民已經即時聯絡到泰國狗主，對方甚至叫定在港親友先代為照顧，試問邊一忽似「非法進口」？冇錯，當局保障市民健康無可厚非，但係咪應該先將動物隔離，驗清驗楚證明真係有病先至做嘢呢？



退一萬步講，就算狗狗真係來自疫區，亦唔代表可以有殺錯冇放過。不妨打個譬喻，香港夠有好多男人來自某個強姦案件頻發嘅國家喇，唔通又可以捉晒佢哋去閹咯喎！



好嘞，依家單嘢唔單止辣㷫市民，短短兩日幾萬人簽名抗議，亦有人質疑當時執行人道毀滅嘅獸醫失職，揚言要向獸醫管理局投訴；據聞仲有泰國動保組織計劃越洋狀告漁護署，香港分分鐘又一次醜出國際，真係乜嘢架都畀佢丟清光。



講開又講，漁護署惡待動物，早就有口皆悲。早排之嘛，漁護署就被指出動捕獸器捉流浪狗，唔知嘅仲以為對付吊睛白額虎添。明明有人影住狗狗咬晒脷流晒血，署方都仲話冇受傷，唔通要班官自己隊隻腳埋去試吓，針拮到肉先至知痛。



冇計喇，香港地動物保護仍然停留喺禁止食貓、狗肉嘅原始階段，同佢哋講人類動物社區共融、動物居住權等概念，同夏蟲語冰冇乜分別。最簡單一樣嘢，當局每年接獲嘅虐待動物投訴個案超過二百宗，但多年來被起訴嘅得嗰幾十人咁大把；反觀歐美等先進國家，莫講話對動物拳打腳踢，主人連棄養都要負刑責。近年社會上好多熱心人士要求當局與時並進，修改法例，偏偏官老爺好似借咗聾耳陳隻耳，睬你都傻。今次泰國人控告漁護署，如果可以好似內地近年流行咁講，「倒逼」港府改善動物福利，未嘗唔係一件好事。



甘地講過，一個地方嘅道德水平如何，睇吓佢哋點樣對待動物即可。香港地虐待動物慘劇不絕如縷，政府部門甚至帶頭濫殺無辜，仲好意思自吹「國際大都市」？