產評：新股保薦責任大　嚴格執法保港譽

香港素以全球最大新股集資市場為榮，可新股質素參差問題卻一直遭詬病。近日，證監會重懲四名新股保薦人失職，不但判罰釘牌，金額更達8億元史上最高！此舉向市場傳遞清晰訊息，香港會嚴格執法保障投資者權益，保薦人須全力履行職責，不容蒙混敷衍審核，損害香港作為國際金融中心的聲譽！



近幾年，香港新股集資保持活躍，去年無論宗數抑或集資額俱稱冠全球。不過，回看早幾年港股交投偏靜，在低息環境下，新股孖展就成為證券行「吊命」的重要收入來源。正正由於投資銀行都爭做新股保薦人，保薦費用受壓，但為着取得新股配售的主導權及相關孖展生意的可觀利潤，投行還是積極爭取新股生意，卻將價就貨，在保薦人盡職審查方面減省資源。



本來，證監會早該嚴格執法，撥亂反正，如今遲來總好過不來。事關保薦人任何缺失，都關乎新股的質素問題，所謂的「妖股」屢見不鮮，不是上市後業績即大走樣，就是股價大幅「潛水」，更甚者是有個別新股業務與招股書不符，上市不久即遭揭露帳目問題，落得長期停牌，投資者血本無歸。



要知道，投資新股，股民全靠招股書內容了解公司業務及前景，而新股保薦人正正是關鍵的把關人，負責核實及監督新股上市申請流程。若保薦人工作有缺失，後果是可能讓不合資格的企業取得上市地位，後果可大可小。期望今次監管部門執法，不是單一以儆效尤的事件，而是時刻高度監察市場情況，針對違規行為，不論資金背景都果斷執法，並透過譴責、罰款或停牌，確保金融專業服務保持應有的高水平。



香港自去年開始接受未達盈利同股不同權企業來港上市，意味容許一些投資風險較高的企業在港上市，而這些新經濟企業所從事的業務，並非如傳統經濟企業般，投資者可以較容易接觸了解得到，故開拓這些新股客源，猶如一把雙刃劍，把關不嚴的話，隨時得不償失。



新經濟冒起是全球發展趨勢，新興產業須依靠股市融資平台來協助商品研發及商業化，全球資金加入追逐投資風尚，成為金融市場兵家必爭之地，香港要分一杯羹亦無可厚非。不過，香港既決志爭取更多這類企業上市，就更要做好監管工作，確保新股保薦人貫徹履行職責。事實上，倘要風險監察機制行之有效，首要從新股源頭入手，固本清源，絕不能為爭取新股客源而移船就磡，讓港股市場成為污合之眾的圈錢樂園！