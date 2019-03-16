英國國會人權聯合委員會日前煞有介事發表報告，指脫歐為英國政府提供機會，去探索如何使用自由貿易協議達致國際目的，包括未來與香港簽訂貿易協議時引入人權條款。明眼人都知道這種報告純屬無稽之談，無病呻吟，根本不值一哂，偏偏香港反對派如獲至寶，如奉綸音，認為該報告反映英國對「港人治港、高度自治」以至香港的人權及自由狀況，特別是「一國兩制」能否不走樣不變形，充滿極大憂慮云云。



洋人說三道四，洋奴齊聲附和，雙方默契十足，真可謂「夷聲邪亂華聲和」。可惜今時不同往日，英國早已不是「日不落帝國」，也早已不是香港的宗主國，根本無權插手香港事務，何況其國力日益衰落，脫歐鬧劇還不知如何收科，自顧尚且不暇，何德何能多管閒事？他們隔三差五發表各種報告指指點點，無非裝模作樣，為自己找回一點面子，聊以自慰罷了，洋奴漢奸以為洋主子替他們出頭而雀躍不已，顯然是表錯情了。



不管從哪個角度看，目前香港的民主、自由和人權狀況都遠遠勝過英治時代。過去如果有人意圖推翻英女王，或煽動分裂英國，絕對吃不了兜着走；現在有人整天叫囂「天滅中共」，而且公然鼓吹港獨，危害國家安全，依然毫髮無損。別的不說，歷時七十九天的佔領之亂若是發生在英治時代，那班搞手和黑手早就統統進去洗廁所了，既不可能至今依然逍遙法外，更不可能出現「犯法無罪、執法有罪」的怪事。其他人可以放言高論，唯獨英國人沒有資格批評香港的民主、自由和人權。



當然，美英等西方國家為了本身的政治目的，刻意抹黑中國、唱衰香港，這並不奇怪，奇就奇在那班洋奴漢奸不僅充當應聲蟲，而且充當帶路黨，恨不得西方國家立即對香港實施貿易制裁，好像只有搞死香港，「一國兩制」才能不走樣不變形似的。都說奴才比主人更嚴厲，信然。