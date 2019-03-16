新皇帝登基，反腐敗是指定動作，除了迎合反貪的民意，更因為打貪官如同挖金礦，這筆錢可用來賑災濟民，又可以充任邊餉，取之於貪，用之於民，誰不高呼皇上萬歲萬萬歲？用現代政治術語來說，叫做提高政權的合法性。



東漢桓帝誅滅大將軍梁冀，贓款「用減天下稅租之半」，老百姓拍手稱快。唐憲宗抄沒宗室李錡的家產，用於減免貧窮人家當年的賦稅，大得民心。明朝奸相嚴嵩父子倒台後，所得款項撥為軍餉，鼓勵士氣。不過，中國史上最大貪官和珅的財產充入「內務府」，成為皇上小金庫，供皇上及後宮揮霍，未與百姓分享，所謂「和珅跌倒，嘉慶吃飽」也。



論反腐的力度，當今朝廷不輸任何一個朝代，過去五年間被捉的貪官達兩百萬之眾，光是省部級以上大貪官就有一百多名，有關不法財產堪稱天文數字，都到哪裏去了呢？最高法官員日前透露，一些大老虎的資產全部沒收，一些大老虎的資產部分充公，全部款項已被收繳，但對於如何運用卻諱莫如深。



一直以來，內地反腐被視為政治鬥爭，國人對官方反腐的關心度不斷下跌，不為別的，就是未能惠及民眾。不可不知，內地一直存在貪官反腐的問題，不少人在反貪過程中或上下其手，或成立小金庫，情況正如過去幾十年的計生罰款，名義上叫做繳交「社會撫養費」，譬如名導演張藝謀就交了七百萬元，彷彿款項取之於超生，用之於社會，其實老百姓是一毛錢都沒有見到。



改革開放只是讓小部分人先富起來，大部分人僅屬溫飽，窮人數量不少。「看病難」更是「三座大山」之一，中產人士「一病回到解放前」，基層患小病就拖，生大病等死，不知製造了多少人間悲劇，為甚麼不將貪官財產撥入「關愛基金」呢？不管如何，一個號稱「執政為民」的政府，沒理由比封建王朝還不如！