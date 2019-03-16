高雄市長韓國瑜為了兌現「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的選舉承諾，繼月初前往星馬促銷農產品，接訂單，下周五又有香港、澳門、深圳、廈門四城之行，主要也是為了開拓市場，促經濟保民生。



韓國瑜在選舉期間少談政治，摒棄統獨意識形態爭拗，但也旗幟鮮明主張在「九二共識」的基礎下，加強海峽兩岸城市的交流。高雄市政府兩岸小組三月四日召開首次會議，市長兼召集人韓國瑜在會上宣布廿二至廿八日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流並爭取合作機會，允諾會遵照行政院大陸委員會的相關規定。韓國瑜表示會努力加強和中國大陸互動，也會和東南亞及其他國家互動並行，配合中央新南向政策，爭取和新南向國家合作，「不會將雞蛋放同一籃子」，盼中央放心讓高雄大步走出去，迎接更多商貿機會。大陸國台辦立即發布新聞稿，強調「歡迎並支持在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作」。



毛澤東說過：「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三大法寶！」基於中共必須貫徹現階段「和平統一、一國兩制」的「統一戰線」戰略，「聯合次要敵人（國民黨），打擊主要敵人（民進黨）」，可以預見，韓國瑜的港澳深廈之行必然成果豐碩，上述四個城市的領導人也會熱情接待。港澳兩個特區與台灣關係必須緊跟中央的對台立場和政策，國台辦表示歡迎，港澳兩特首當然要盡地主之誼。



韓國瑜此行如果成功，民進黨會「酸」他已成墮入中共對台統戰工具，但「貨賣得出去，錢進得來」，高雄市民管你甚麼統戰不統戰！前高雄市長陳菊、前台南市長賴清德不是也曾在任內官式訪問過大陸嗎？怎麼當時民進黨不對他們三令五申慎防統戰呢？



民進黨政府不但告誡韓國瑜不能逾越地方行政首長分際，不要墮入統戰陷阱，行政院長蘇貞昌更升高到「戰乎？和乎？」的高度，彷彿回到蔣氏父子「反攻復國」時代。蘇貞昌表示樂見平等互惠交流，但強調台灣不畏戰、不挑戰，隨時應戰，「只有做戰爭的準備，才能得到和平」。



台灣政治評論家王健壯最近一篇鴻文講得好：「中國對台灣至今未放棄戰爭威脅，這是事實；中國已加速統一進程，也是事實；台灣絕大多數人不接受一國兩制，更是事實。但這三個事實相加，卻並不必然會讓台灣陷入『戰乎？降乎？』的困境，台灣任何人或政黨執政，應為當為的最優先事項，就是避免讓國家一步步走向二選一的困局，而和平，或者說竭盡可能創造和平的條件，當然是第三種也是唯一的選擇。」