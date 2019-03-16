英國議會民主向來被視為民主制度典範，但這套典範來到今天卻是流弊叢生。英國脫歐鬧劇沒完沒了，首相文翠珊的脫歐協議草案被否決後，由議員提出的拒絕無協議脫歐修正案則獲通過，並通過向歐盟尋求押後脫歐最少至六月三十日的動議。顯而易見，英國脫歐陷入死胡同，只能使出拖字訣。



問題是，延後脫歐必須得到歐盟同意，由歐盟委員會主席容克，到歐盟談判代表巴尼耶，再到法國總統馬克龍，都表現得失去耐性，巴尼耶甚至明言歐盟對英國有無協議脫歐都已做好準備，言下之意是如果英國不支持文翠珊協議，也沒有國會多數支持其他出路，只能以硬脫歐結束鬧劇。



如今英媒都在「拋浪頭」，製造硬脫歐對歐盟百害無一利的輿論，務求迫使歐盟接受英國延遲脫歐。然而避得過初一、避不過十五，英議會根本不接受首相與歐盟談判的脫歐方案，而歐盟亦一再強調方案沒有修補空間，即是說，就算脫歐死線由本月廿九日如願延遲三個月，只要方案不過關，結果還是不變，根本沒有意義。



魚與熊掌難以兼得，英國既想保持脫歐前的商業利益，又不想負起歐盟成員國的責任，世上豈有如此便宜之事？加上北愛爾蘭「擔保方案」等於變相閹割英國主權，形同將北愛割予歐盟，注定令脫歐之路困難重重。可憐文翠珊成為眾矢之的，黨內外皆以她為攻擊目標，但她至少肯承擔，明知這個位置吃力不討好也沒有逃避，總好過一班只顧私利的政客一味煽動民粹，唯恐天下不亂，撈取政治資本後拍拍屁股就將爛攤子丟下不管。



當然，英國陷入今日局面完全是咎由自取。再好的民主制度落在不成熟的選民和自私的政客手上，得出的結果必然是災難性。英國脫歐就像一面照妖鏡，照出西方民主制度在華麗外衣背後的千瘡百孔、醜陋不堪。