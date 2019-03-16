福兮禍所伏，禍兮福所倚，世事吉凶之間互相依存，是好是壞，很難一言以斷。若問十個中國人，大抵有九個都不會喜歡美國總統特朗普，包括筆者在內。我不喜歡特氏只是因他出言孟浪、任情使性，但在他掌政下，對中國不全是壞事。



美國前總統奧巴馬任內，北韓領導人金正恩與中國元首的直接交往近乎零，兩國間似乎神貌俱離；菲律賓與中國的關係一度緊張，兩國為南海主權問題，甚至揚言不惜兵戎相見；中日兩國一直擱置釣魚島主權的爭議，但在二○一二年，日本突然宣布要將該島「國有化」，使兩國關係一下子跌至冰點；中國與俄羅斯雖然表面上交好，但奧巴馬在任期間，俄國總統普京也曾表示，將來最大的威脅可能來自中國。



奧巴馬時期的反華招式大多是在枱底下施展，讓你着了道兒而不自知。美國在中國與鄰邦之間不斷分化離間，手法陰損卻十分奏效，有一段時期除巴基斯坦外，中國幾乎已沒有可以信賴的近鄰。假如特朗普沒能入主白宮，民主黨的反華政策貫徹執行，中國的外交困境恐怕會愈陷愈深。



不過，特朗普上場之後，反倒讓中國打破了幾個外交缺口，這個莽夫一下子把美國過去的朋友都變成了對手。他對中國不見得會比前任總統慈悲，但是此人自視甚高，滿以為主要憑美國之力就可以打到中國撤劍認輸，不大重視採用合縱連橫之策。國際投資者索羅斯曾經建議特朗普應撇下其他對手，全力對付中國，但特氏卻沒有理會。



所謂「敵人的敵人就是朋友」，不少與美國鬧矛盾的國家為求自保，紛紛靠向中國，反倒讓我方的朋友多起來。且看北韓領袖金正恩聲稱，與中國的關係好得像一家人，俄羅斯、菲律賓、日本對華都遠比之前殷勤熱絡，檢點下來，特朗普上台對中國是福多於禍。