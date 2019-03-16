「祖國的花兒」照說是國家未來的棟樑和希望，應該受到善待，然而，最近四川省成都市名校七中實驗學校小學部，有家長反映學校飯堂涉嫌出售過期發霉食物，導致學生長期肚瀉便血。出事的學校是一所民營私校，盈利可觀，該校冠以「成都七中」之名，不但是四川省重點學校，更是國家級示範性普通高中，如今發生疑長期以發霉食材餵學童，致學生出現身體健康問題，作為家長，除了焦慮，憤怒也是應該的！



最諷刺的是，出事的飯堂曾經被評為「省級示範食堂」。能夠入讀這所私校的學生，家庭背景應該不會差，學費一年要三萬三千六百元人民幣，伙食費也收六千元，一般家庭恐怕不易負擔。家長緊張子女，向當地政府請願要求徹查事件，乃人之常情，可惜遭到公安暴力驅散，有家長甚至遭警方胡椒噴霧攻擊。



這場食安風暴，不排除有些家長情緒或過激，溫江區警方通報說當日有百多人堵路，攔停正常行駛車輛；亦有論者指四川省當局因恐怕驚動北京，故此過度緊張，不惜動用維穩機器壓制事件。老朽只能感慨，甚麼「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」，依然是假大空的口號！



老朽執筆之時，循例上東網看看兩岸新聞，唉，又見到雲南有司機罔顧學童安全，將四十三名小學生硬塞進一部六座位的汽車內！看官，這是玩命還是玩魔法？其實，類似的新聞也見怪不怪。



在中國，千奇百怪的事無日無之的發生，對待祖國的花兒，不是用適當的土壤、陽光、水分和空氣，而是用發霉變壞的食材，更罔顧安全硬塞學童入汽車上學去，老朽不禁悲從中來，祖國的花兒要成長當真不易啊！不是嗎？避過毒奶粉，躲過假疫苗，還要一身銅皮鐵骨，不怕變態老師虐待，餵你安眠藥，給你發霉食物；祖國的花兒要成長，比殺出木人巷更加困難，思之不禁黯然。