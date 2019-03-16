英國國會人權聯合委員會近日發表報告，聲稱香港的自由自治「每況愈下」，英國政府正思考利用脫歐機會，在未來與香港簽訂的貿易和投資協議中引入「人權條款」。



報告又指，英國政府應定期向國會匯報《中英聯合聲明》等國際協議的落實情況，以「監察」是否符合人權標準，如果發現「損害人權」的情況，英國政府應採取「適當行動」，又呼籲英國下議院外交事務委員會「進一步跟進調查」香港情況。



報告參考法政匯思、香港2020、香港記者協會、公民黨、劉慧卿及許智峯提交的意見書以及「香港監察」提供的書面證據。「香港監察」主席羅哲斯稱：「我們敦促英國政府認真對待這份報告的調查結果和建議，並採取行動加強維護香港基本自由、法治、自治，以符合《中英聯合聲明》規定的義務。」



羅哲斯何許人也？此人二○一七年十月來港「探望」黃之鋒等人被拒入境，隨後與工黨前影子外交大臣韋斯特等人成立「香港監察」，不斷發表踩香港、詆毀中國的言論，顯然成為了本港反對派的外援組織。



羅哲斯與本港反對派的關係密切，沆瀣一氣勾結起來反華亂港。英國國會人權聯合委員會的最新報告，明顯是反對派與羅哲斯聯合為外部勢力提供亂港「彈藥」的罪證。



有關報告僅引用反對派政客及「香港監察」所提交的意見，明顯未有全面地考慮香港的實際情況。香港自由度在國際排名一直名列前茅，在《基本法》的保障之下，香港市民在過去二十年一直享有言論、宗教、集會等自由，實在看不到有「每況愈下」的情況。



逾一千家英國公司在香港經營業務，英港自由貿易英方獲取巨大利益。在英港自由貿易加入所謂人權條款，是作繭自縛，損人害己，希望英國當局能夠客觀理解事實。