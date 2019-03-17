正論：公路車禍爆不停　規劃失當埋炸彈

有玄學家在年初預言，本港豬年運程不佳，道路陷阱多多，意外頻仍，結果好的不靈醜的靈。僅這兩天最少發生三宗車禍，造成一死多傷。儘管導致車禍的原因眾多，但港府輕視黑點安全隱患、拒絕改善路面規劃，肯定負有不可推卸的責任。



三宗意外之中，吐露港的一宗導致一人死亡，屯門佔了兩宗，又以發生在屯門皇珠路的一宗較為嚴重。昨日上午，一輛往龍鼓灘方向行駛的貨櫃車，駛至龍富路近龍逸邨之際，懷疑失控撞向石壆並翻側，貨櫃箱翻倒越過對面線，司機跌出車外奄奄一息。



每有意外發生，港府高官總愛擺出悲天憫人狀，可惜做完騷便打回原形，人們要求切實消除安全隱患，當局總是當成耳邊風。以皇珠路的意外為例，運輸業界十年前已向運輸署表示憂慮，指有關路段的「接駁位」導致路面高低不平，當貨櫃車快速駛過時，前方車胎會短暫離地，倘司機沒有握實軚盤，意外便會發生。即使過了「接駁位」一關，又因路段左面有急彎，高度考驗司機駕駛能力，風險亦隨之提高。



事實上，有關路段多年來已發生過多次涉及人命傷亡的交通事故。去年便先後發生貨車與的士相撞，以及四車串燒相撞導致一人重傷昏迷等意外，上月亦曾發生三車相撞，最可怕則要數五年前的一宗，一輛滿載膠粒的貨櫃車沿皇珠路駛上龍富路天橋彎位，失控撞向路中石壆，貨櫃連拖架翻越對面行車線，壓中一輛貨櫃車，對線司機分屍慘死。附近居民形容上址為交通黑點，顯然並無誇張。



然而，不管居民如何隔三差五就見證交通意外發生，業界如何苦口婆心要求當局改善，卻不等於運輸署聽進耳內。根據該署去年第三季交通黑點名單，皇珠路並不包括在內，這當然並不令人意外。須知道，「不死人冧樓不做事」向來是港府施政作風，例如去年初導致十九死的大埔公路巴士翻側車禍，運輸署同樣指涉事路段並無危險，直到慘劇發生才亡羊補牢，急忙將限制車速由七十公里降至五十公里，並計劃加設快相機及防護欄等。如果說，每宗意外背後都是人禍，都是由粗心大意的官僚埋下禍根，雖不中亦不遠。



更不可不提，近年專營及非專營巴士意外頻仍，同樣是港府放任自流惹的禍。大埔車禍後，港府煞有介事成立「專營巴士服務獨立檢討委員會」，但在規管司機超時工作方面，港府承認「無能為力」；對於巴士車長缺少培訓，當局推說沒有相關法例規管；更別說巴士車禍一年多達二千二百宗，當局從無罰則。至於旅巴工會爭取將工時指引與專營巴士看齊，當局更是置若罔聞，甚至連在巴士加裝安全帶都一味拖。在這樣的情況下，奪命意外層出不窮又何足為奇。



無可否認，交通意外成因是多方面的，亦跟司機的駕駛態度脫不了干係。但如果官僚真正將市民安全放在首位，很多意外早就可以避免。古人說，國家之敗，由官邪也，香港就是最佳寫照。