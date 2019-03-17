功夫茶：打擊白牌車有理　的士行業須革新

「今時今日咁嘅服務態度係唔夠㗎！」好似的士行業咁，一味呻生意難撈，又唔檢討吓自己嘅表現，以為限制競爭對手就可以坐吃老本，長此落去，遲早畀時代淘汰，自己玩死自己嘅咋！



立法會前日開會檢討「白牌車」非法載客取酬嘅罰則水平，政府建議將首次被定罪罰款，由五千元提高一倍至一萬元，再犯者罰款則由一萬元增至二萬五千元。的士業界聽到，自不然舉腳贊成，不過唔少議員就有唔同睇法，佢哋批評當局「大細超」，強調執法必須一視同仁，同步提高「黑的」罰則以及加強執法咁話。



即係咁，白牌車冇准入門檻，變相無本生利，對傳統的士的確好唔公平，加上白牌車司機唔會買保險，一旦出事，乘客毫無保障，當局嚴厲打擊，市民唔會有意見。之但係話又要講番轉頭，點解明知有機會畀人劏，都仲有咁多乘客「以身犯險」？好簡單啫，部分的哥服務同白牌車相比，可謂一百步笑五十步，揀客、拒載、兜路、上到車路線唔啱心水單單打打、手機折扣黨路上玩命狂奔……五花八門，無奇不有，點止貼錢買難受咁簡單。特別係黑的，郁吓濫收七、八倍車資，警方放蛇幾乎箭無虛發，可見情況有幾嚴重。



的士行業服務不進反退都算嘞，申請加價仲要飛擒大咬，嚟緊建議加幅平均超過兩成，大幅度跑贏通脹，最慘係加價本身已經會流失客人，車主仲要收番足個差額，到頭嚟司機大佬分分鐘得不償失。



講到呢度，冇法子唔鬧爆班懶官，港府多年來拒絕發新的士牌照，搞到牌價水漲船高，結果益咗車行同車主，穩坐釣魚船咯喎，又點會有原動力提升服務質素？近年電子支付、網約車等新科技大行其道，照計可以為業界帶嚟衝擊，只可惜高官講就講得好聽，話網約車平台合法，車輛持有合約出租車許可證就可以加入經營，實際上相關公司攞牌難過登天，睇吓Uber喺香港嗰種舉步維艱法，就知咩料。港府話就話「大市場、小政府」，實則搞行業保護主義，你吹得佢脹乎？



咁當然喇，邊度有需求，邊度就有市場，白牌車禁之不絕，的士業界點都要變招自救，例如佢哋最近就推出咗手機應用程式，方便市民預約叫車、揀選車款甚至優質司機，證明世上無難事，只怕有心人，業界肯的起心肝，客人一樣賓至如歸。



所以幾時都話，人無壓力輕飄飄，井無壓力不出油。家陣就算連醫生，市民都要求引入外援，加強競爭，的士行業又點可以例外吖！