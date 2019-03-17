神州觀察：封殺華為再加碼　科技興國路坎坷

波音737 MAX飛機不到五個月時間發生兩次墜機空難，明顯存在嚴重安全隱患，惟美國政府對此態度曖昧，在幾乎全球禁飛之下才不情不願宣布禁飛令。同樣被指產品存在安全漏洞、威脅美國安全的中國電訊設備製造商華為，至今亦無實證支持，卻遭美國及其盟友積極抵制，加碼進逼，雙重標準一目了然。



華盛頓早就有言在先，威脅會對所有允許與華為合作的國家實行制裁報復，理由是華為在設備上安裝了「後門」，為中國政府做間諜活動，給美國及歐洲盟友帶來嚴重安全威脅。然而事件擾攘至今，美國始終未能拿出有力證據證明問題存在，反以詐騙及違反對伊朗制裁等罪名控告華為，並授意加拿大抓捕華為太子女孟晚舟，欲將其引渡至美國受審，被批是莫須有的政治打壓。



而這恰恰是美國單邊貿易保護主義及霸權思維的具體反映，以伊核協議來說，明明是美國單方面「退群」，包括歐盟諸國仍繼續承認及支持該協議；所謂華為違反禁令，其實不過是違反了美國自家不承認的東西，彷彿全世界只有美國規矩，誰都得聽命於它，否則便是有罪的了。且不說華為一直以來否認相關指控，就連一些美國媒體也看不過眼，揭發美國企業曾一直和古巴、伊朗、蘇丹等國暗中進行交易；更有傳言指老布殊與拉登家族有過生意往來，連自己的事都說不清楚，又憑甚麼給別人亂扣帽子。



波音空難事故則更能體現美國在本國利益優先下的虛偽一面，今次空難導致一百多人喪生，其中更有八名中國人，中國政府本着人命關天立場率先發出禁飛令，隨即引發全球跟隨，連素有反華急先鋒之稱的澳洲亦加入，此時卻有美媒拋出所謂陰謀論，暗指中國欲將空難作為與美國貿易談判的籌碼，着實居心不良。其實全世界都知道波音公司和美國政府之間的關係，單是去年的政治游說費用就達一千五百萬美元，美國優先其實就是美國財團利益優先。



欲加之罪，何患無詞。正是因華為5G技術太優秀，並且威脅到了美國的利益與霸權地位，才橫遭打壓，從總統到政府高官、國會議員輪番上陣，到處散播負面言論，繼而威逼歐盟國家共同封殺華為，用意再明顯不過。反倒是飛機的飛行安全關乎眾多人命安危，美國政府為了一己之私甚至一度死撐無事，難道就是這樣維護國家安全的？



只是在美國軟硬兼施下組成的「反華」聯盟並非鐵板一塊，一些國家近期相繼和美國唱反調，表露出欲與華為合作的意向，可見美國奉行的單邊主義貿易政策行不通，若繼續不顧盟友利益強迫站隊，難保不會再度招致被背叛的下場。