世界視線：紐國恐襲驚全球　特朗普眾矢之的

新西蘭基督城日前爆發該國歷史上最大規模恐怖襲擊，澳洲籍白人槍手塔蘭特提堂時毫無悔意，即使被鎖上手銬，仍擺出白人至上手勢。今次恐襲除了讓人再次關注白人極端種族主義催生暴力，亦將美國總統特朗普推向輿論的風口浪尖。



儘管事發後特氏第一時間譴責暴力行為，卻拒絕譴責白人至上主義，強調未有迹象顯示這種極端思想在全球有氾濫趨勢，一切都歸咎於「一小撮人有問題」。特氏這種模棱兩可的態度，以往或許可以蒙混過關，但今次卻不同，事關嫌犯點名提到特朗普的名字，聲稱「作為白人種族身份復興的象徵」，他無疑是特氏的忠實支持者。最諷刺的是，在競選總統期間，特氏開足火力炮轟民主黨人對回教極端主義視而不見，不管是奧巴馬還是其對手希拉妮，連提及「回教極端主義」這個詞也不敢。「要解決問題，最起碼得說出來」。如今特氏同樣對「白人至上主義」一詞避之惟恐不及，可謂結結實實中了一記「回力鏢」。



針對仇恨犯罪，特朗普一向持雙重標準。維珍尼亞州夏洛茨維爾市前年有白人至上主義者暴力示威，造成人命傷亡，特氏形容示威者中有「很好的人」；黑人被警方濫用暴力槍殺事件無日無之，特氏不置一詞；去年匹茲堡猶太教堂遭槍手襲擊致多人傷亡，特氏卻第一時間嚴詞譴責反猶太罪行，又指兇手應被判死刑，這何止是雙重標準，簡直是龍門任搬。



問題是，特朗普對白人至上主義輕描淡寫的態度，顯然與現實不符。根據非政府組織「反誹謗聯盟」統計，在二○○八年至一七年間，美國涉及極端主義罪行的死亡個案當中，約七成跟極右主義者有關。而就在新西蘭恐襲後，美國全國清真寺均加強了保安。



事實勝於雄辯，特朗普即使本人不是種族主義者，但他企圖透過仇恨鼓動支持者，卻是鐵一般的事實。特氏上屆當選，還可歸因於民眾痛恨希拉妮，寧願把票投給「較陌生的魔鬼」，現在大家對他知根知底，如果還是成功連任，到時美國人又該怎麼說？