粵港澳大灣區的發展，政府的作為只是配套，修橋鋪路，製造條件，主力還是大灣區的民眾和企業，當中包括眾多的外來民眾與企業。



要使到人家會來，本地人肯參與，不是政府搞幾個公關性的大型宣布會、研討會，印一些單張、發一些新聞稿便可以，也不是單單宣傳推廣，便可以發動民眾和企業。



關鍵是知識。知識一方面是把粵港澳大灣區的情況、困難、面對的挑戰，以及其中的種種優勢、機遇要弄得清楚，說得明白，這既有歷史因素，當前的發展和規劃，亦有未來的實在趨勢。即使香港沒有多少作為，還是故步自封，但是深圳河以北，珠三角各市都在大展拳腳，積極進取在建設和引進外來資源。



香港應該把這些知識有系統、深入地展示、介紹和分析，結合香港的各種可能性來作出討論、教育。在這方面，媒體和教育機構，乃至社會精英都有責任。媒體不要糾纏在「港獨」的爭議，底下卻是排斥珠三角，貶低人家的進步。教育不要閉門造車，大中小學齊齊埋首爭奪排名位置，把學校的教育與香港、香港所處的粵港澳大灣區、中國和大中華社會割裂脫節起來。而社會精英不要只爭荷蘭水蓋、社團名銜，更重要的是要為社會做些實事，至少把大灣區這一、二十年，乃至近年的大轉變、大發展告訴出來。由於政府掌握媒體與教育，能否推動社會對現實知識的認識、了解，至關重要，也不可能待粵港澳大灣區的專員聘請之後，便可一人包攬成事。



知識的另一方面是粵港澳大灣區的發展機遇與挑戰。當前世界已不可能守株待兔或故步自封、守着舊家當便可發展起來，市場或許不盡是零和遊戲，但全球一體化，資源條件流動容易，競爭也日趨劇烈。香港守着萬億元儲備，如果經濟逆轉，加上金融海嘯，貨幣可以大貶值，香港老化的社會並不可能憑這些浮財便可過世。



相對而言，珠三角各市都在努力發展。「天行健，君子以自強不息」，廣州、深圳等今天的成就並非僥倖，若進一步建設，機遇更大。香港要知道人家是怎樣應對機遇與挑戰，要了解到發展不是炒樓、炒股票，而是需要人才與知識。



科技、創新的知識不停地推陳出新，顛覆舊有的認識。知識便是實質經濟的知識，不是工商管理、金融的教科書式技巧。因為社會發展需要的不單單是經理、銷售和金融保險買賣分析人才，更多是技術人員與生產專業各行各業人才，還有對發展各個環節深入細緻的研究，作為發展規劃的指導。