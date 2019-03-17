中美貿易戰的展開以及緊隨其後的兩國在政治、經濟、外交、文化等方面的博弈，就社會制度而言，當然是中國特色社會主義和西方資本主義的根本碰撞，是兩種制度「誰戰勝誰」的問題。



中共從創黨到現在，依然「志壯堅信馬列」，皆因馬克思揭示了資本主義的成長過程造成世界性的貧富矛盾和世界性的剝削壓榨，這必然醞釀了社會主義取代資本主義的興起。而列寧主義「十月革命」的成功，令世界多個地區建立了社會主義國家，在多個區域切斷了國際資本賴以生存和發展的生命線。然而，傳統社會主義要消滅貧富巨差和剝削壓迫，方法不對頭。



事實上，公有制和計劃經濟，只能在重建「廢墟」的初期和短時間內展現發展經濟、消滅貧富之差、實現公平公正的作用。長久而言，這套做法因為違背了市場規律、競爭精神、人性自私，導致經濟發展動力、人的積極性、創造性大不如資本主義，貧窮落後依舊。結果在資本主義的競爭壓力、政治軍事壓力和各種「政治誘騙誤導」下，蘇聯等社會主義國家領導人犯了「改旗易幟」「顛覆性的錯誤」，亡黨亡國矣。



只有中國在改革開放、發展經濟中避免了這樣的錯誤，政治上堅持社會主義和中共領導，經濟上改革公有制和計劃經濟，重建私有制和市場體系，鼓勵競爭、開放國門、融入世界，學習一切先進的科學技術、管理經驗和文化，發展之快，舉世震驚。在這個過程中，中共發現在歐美主導多年的當代國際分工結構下，後發國家的發展之路已被堵死，要衝破障礙，必須鞏固和強化國家力量，必須主權獨立、政權統一，有強大的社會動員能力實施國家發展戰略。這樣的安排，只有「黨的領導」可以實現。此乃民族復興、國家富強、不被國際資本打垮的必要條件。美國和西方也當然清楚，中國特色社會主義令他們久攻不下，且愈發走強，關鍵之處就在於中共領導強勢的「舉國體制」。



面對這樣的社會主義，國際資本特別是老美感到了前所未有的恐懼和仇視，中國未來的挑戰也將極為嚴峻和持久不斷。