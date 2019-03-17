可憐之人必有可恨之處。民主黨創黨成員林子健報稱遭操普通話大漢迷暈擄走及禁錮施虐，企圖嫁禍內地「強力部門」，製造恐慌情緒，挑動中港矛盾，阻撓高鐵一地兩檢，可惜學藝不精，演技差劣，結果弄巧成拙，自作自受，一場苦肉計換來五個月監禁，活該！



這種智商也學人搞政治，本來就是一個笑話，更可笑的是反對派當時齊齊為林子健撐場，李漢奸、何俊仁等老牌政棍固然在記者會上粉墨登場，二十二位反對派立法會議員更聯署去信保安局質疑「強力部門」跨境執法，如今證實所謂的擄人禁錮純屬子虛烏有，這班政客卻不知躲到哪裏去了。民主黨聲稱法律程序仍未完結，不便評論，其實他們不是不便評論，而是不敢評論，當初他們還沒弄清事情真相便未審先判，一口咬定是內地「強力部門」所為，現在鬧劇落幕，真相大白，他們又有何面目面對公眾？



不近情者多藏奸，這場自編自導自演的苦肉計從頭到尾充滿疑點和破綻，頭腦稍為正常的人都不會輕易相信，偏偏反對派好像集體中邪似的，不僅深信不疑，而且借題發揮。有人甚至聲稱只要走近西九高鐵總站，就有可能被內地「強力部門」擄走，極盡危言聳聽，而這種鬼話竟然還有人相信，可見香港社會已反智到何等地步。反對派當中不乏老牌政客、資深大狀及其他專業人士，照說智商應該沒有問題，為何如此出醜露乖？答案很簡單，他們反中反昏了頭，已分不清是非黑白，連最基本的思維能力也喪失，導致反智、失智甚至弱智。



見微知著，反對派集體墮落，正是香港禮崩樂壞的縮影。林子健至今仍然毫無悔意，也許對他來說，這就是「違法達義」吧？正如前日又有一批「香港眾志」成員及嶺南大學學生強闖政府總部而被捕，這班年輕人受到反對派荼毒而不自知，淪為政治炮灰猶自以為爭取公義，既可憐，又可悲，更可恨！