如果說謊會令鼻子變長，相信世上再沒有政客這門職業。不過很多人都注意到，當人稱「釘哥」的林子健被裁定誤導警員罪成、判囚五個月，他聲嘶力竭地高呼「我冇講大話」時，他那本來就歪的嘴角，歪得更誇張了。



林子健在旺角鬧市被「強力部門」綁架、迷暈、毆打、釘大腿復被棄於西貢海灘的故事太離奇，而肇因是一張外國球星的簽名明信片也太不合情理。朝廷要收殺一儆百之效，應該找黎智英、李柱銘這類大漢奸，不可能找林子健這種「茄哩啡」，正如有人揶揄，林子健何德何能受朝廷如此「重視」呢？



假的真不了，真的假不了，林子健被判囚入獄可謂咎由自取。然而，今次鬧劇是否純屬林子健本人「自編自導自演」？善良的香港人希望這是真的，事實卻未必如此，只消看看林子健本人的表現，看看反對派的反應，就知道事件沒有想像的那麼簡單，林肯定是蹩腳的演員，而編劇及導演卻可能另有其人。



眾所周知，林子健事件的大背景是高鐵「一地兩檢」爭議，反對派政客為抹黑一地兩檢而無所不用其極，除了為其戴上破壞「一國兩制」的大帽子，更一味靠嚇，揚言今後港人不必過羅湖橋，在香港境內就可能被強力部門擄走，以便製造反對一地兩檢的「民意」，林子健及時挺身而出，配合了這場反對派主導的大戲。另一方面，林子健自中學時代加入白鴿黨，做了李漢奸的小跟班，物以類聚，人以群分，林子健一直與反中亂港勢力打得火熱，受其「違法達義」歪理的洗腦，為了達到推倒一地兩檢、抹黑朝廷的目的，不惜報假案，而從「案發」後李漢奸、AV仁等全力配合觀之，誰人導演已是呼之欲出。



只可惜，林子健的內八字腳、身形、步姿太明顯，最終將大戲演砸了。拜託，今後可以編一個沒那麼多漏洞的腳本，找一個演技更佳的演員嗎？