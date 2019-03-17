二十年來，香港吏治不修，禮崩樂壞，不斷向下沉淪。官員有權無責，不但無能而且腐敗，前政務司司長許仕仁、前特首曾蔭權先後觸犯刑法被定罪；前特首梁振英大宅有僭建，任內更收受澳洲UGL巨款沒有依法申報，一樣不被起訴，可以逃過法律制裁；現任財政司司長陳茂波在發展局局長任內被揭發曾有「囤地炒賣」前科及經營「劏房」，一樣可以通過品格審查，繼續升官發財；筆者任立法會議員時提出不信任動議亦遭否決，連道德制裁都無法得到議會支持，這些所謂民意代表，扶同為惡，令人不齒。



現任律政司司長鄭若驊上任之初，被揭發她與丈夫兩個相連豪宅有十多處僭建，未幾更被發現向銀行申請按揭資料失實，涉嫌觸犯刑法；然而，輿論喧喧嚷嚷，政府拖拖拉拉，最終變成「律政司不告律政司司長」的醜劇！更加不堪的是，特首林鄭在鄭若驊僭建事件中，刻意迴護知法犯法、誠信有虧、德不配位的律政司司長，並要求提出質疑的人「到此為止」。所謂姑息足以養奸，這位其身不正的香港法治把關人其後更有「放生黎智英」、「不告梁振英」的倒行逆施，令香港法治蒙羞，那就不足為奇了！



先秦時代法家韓非子說：「國無常強，無常弱。奉法者強則國強，奉法者弱則國弱。」意思就是說執行法律的人依法行事，國家就強大，執行法律的人違法亂紀，國家一定衰弱！證諸香港的情況，誰曰不宜！



上世紀七十年代的香港，高薪養廉加上有效率的政府，「廉能政治」可彌補政治制度的缺陷，但九七年後開始走樣，董建華搞主要官員問責制，昧於形勢，荒腔走板，「行政機關向立法機關負責」變成具文。自此之後，「高薪低能」的特區高官只有升官發財，沒有問責下台，中下層的公務員離心離德，執行政策經常出錯，受害的是廣大市民。特區政府高官沒有西方民主國家公僕謹守分際、重視操守、遵守法律、順應民意的優點，卻受中國官場文化「薰陶」，吮癰舐痔、逢迎拍托、以權謀私，就學到似模似樣。



林鄭做政務司司長時曾二次創作「人到無求品自高」為「官到無求膽自大」以自況。「人到無求品至高」出自清代文學家紀曉嵐的先師陳伯崖書聯「事能知足心常泰，人到無求品自高」，無求與知足有關，即告誡人們對名利權慾的追求要適可而止，不要妄求。林鄭當時在立法會講「官到無求膽自大」，是對議員「不懷好意」的質詢反唇相譏。但「官到無求」應指不求利祿，為民服務，而不是指有更上層樓的企圖。那麼她前年參選特首究竟是「自求」抑或是「今上欽點」呢？



原來是「官到無恥膽自大」！