日前本欄別出機杼，提出另類見解，指政治社會最大危機，不緣於制度，而在於民智。民主、自由不一定有助於穩定，只要有一批愚人很容易受野心家操弄、煽動，社會一樣危機四伏。言猶在耳，新西蘭就發生一宗恐怖襲擊案，槍手打着「白人至上，反移民、反伊斯蘭」旗號，闖入清真寺大開殺戒，事件造成最少四十九人死亡、四十八人受傷。



近年，全球多處地方掀起反移民聲音，不少言詞激烈，甚至將問題視作敵我矛盾，持此論者不少是具政治目的，他們肆意煽惑、撥火，唯恐天下不亂，好讓自己能撈取好處。在民智優良、人心穩定的年代不打緊，人們心清眼亮，任由野心家說得天花亂墜，我心中只有一把秤，不易為他人所惑。



但這年頭不行，如今近似文化大革命時期，不少人失心喪智，容易對自以為偉大的信念篤信不疑，甚至為此付出身家、性命亦在所不惜。但所謂的「偉大信念」，很多時是政治野心家告訴你的，替你「洗腦」，你又不辨賢愚，信以為真，他們便得其所哉。



很多經濟研究反映，愈能吸納新移民的地方，經濟愈發達，外來人口不是洪水猛獸。退一步說，即使移民政策有漏洞，現代社會亦可以透過文明方式處理，不一定要到你死我亡的地步。



事實上，用文明方式處理問題，不只是對「敵人」寬容，也是對自己慈悲。白人不喜歡伊斯蘭人就屠殺他們，難道伊斯蘭人就不可以屠殺白人作報復嗎？冤冤相報，試問何時可了？



我更要警告立心不良的野心家們，請停止再製造煽動言論，因為當今不是一個十分理智的年代，你們要當心害人終害己！一批狂徒被鼓動起來，行事時往往殺紅了眼，槍彈不會認人，煽惑者就不擔心最後受害的是自己親人，甚至會是自己嗎？因果報應論，誰說一定是假的？