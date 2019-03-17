總理李克強日前在北京召開記者會，成為中外媒體的焦點。由於中美貿易談判似明實暗，焦點自然落在民生經濟上，李克強並不諱言「中國經濟面對新的下行壓力」，並指「大規模減稅降費，是要動政府的存量利益，要割自己的肉」。內外交困下，政府不得不把今年的GDP增長目標下調至百分之六至百分之六點五，比去年的百分之六點六為低。



政府「要割自己的肉」救經濟，是否就表示「大鑊了，我的國」？這顯然是反中亂港者的妖言惑眾。中國改革開放四十年後，朝着「人們對美好生活的嚮往」前進，人民生活水平的提高，國人有切身體驗，世界亦有目共睹，你看每年出外旅遊消費的幾千萬人，在世界奢侈品市場的「爆買」，消費驚人，就知道這不會是「吹出來」的。



事實上，逾十三億人口的中國，正逐步成為一個生產與消費並重的社會，這是任何一個國家或跨國企業都不敢輕視的市場。有論者指出，消費型社會的角色，本身就是一種強大的力量，它會進一步鞏固和提高中國的世界地位，增強民族自強自立的能力。中國的經濟增長，即使下調至百分之六，比起歐美國家仍然不算「失禮」，像美國去年GDP增長不到百分之三，歐盟亦不過百分之二，何況近年中國在扶貧上有實質成效。



早前習近平也提到，今後兩年脫貧攻堅任務仍然艱巨繁重，剩下的都是貧中之貧、困中之困，全是難啃的硬骨頭。他同時表示，「脫貧攻堅的標準，就是穩定實現貧困人口也『兩不愁三保障』，不愁吃不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障。」不過，這又真是談何容易！事實上，一部分「精英們」未必在意普通老百姓的生活，一部分高幹則仍然相當腐化，大搞權錢交易，而且目空一切。這樣的社會，上下難以同心同德，試問如何能夠團結？中華民族的偉大復興，可望不可即！