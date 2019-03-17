美國駐港總領事唐偉康近日接連公開評論香港事務，誣稱中國中央政府近年對香港特區政府「施加壓力」，「衝擊」香港政治生態和營商環境，又指特區政府修訂《移交逃犯》條例或影響美港雙邊協議。



唐偉康的謬論受到香港各界批評和譴責，他猶抱琵琶半遮面拒絕道歉，陳方安生卻撲出來為唐偉康保駕護航，幫助他恐嚇港人。



陳方安生表示，倘若美國取消《香港關係法》，「將香港視為大陸省市一部分時，將令美方撤銷現時對港的多項特惠待遇」，「今次美國領事（唐偉康稱『一國兩制』）亮起紅燈，我哋係應該正視、去關注個問題，而唔係叫人唔好理我哋本地嘅事宜等等」。



陳方安生的言論，與唐偉康以至其他香港反對派的言論如出一轍，為的是千方百計阻撓修例，將公義、社會安全置之不理。陳方安生和反對派與外部勢力裏應外合，將堵塞法例漏洞的修例政治化，幫美國在中美貿易戰中搖旗吶喊，出賣香港以及國家。



全國政協委員、公安部前副部長陳智敏日前指出，逃到香港的內地重犯多達三百多人，修訂《逃犯條例》可協助移交逃犯到內地。其實，現時中國已與三十九個國家包括法國、澳洲、南韓等簽訂引渡協議，並與五十二個國家簽訂國際刑事司法協助條約，何以單單香港就不能和內地有相關協議？陳方安生和唐偉康怎能顛倒是非，肆意抹黑《逃犯條例》的修訂。



美國獨立機構「世界正義工程」日前發布二○一八至一九年度的法治指數報告，香港在一百二十六個國家或司法管轄區中排名第十六位，比美國還高。陳方安生幫助唐偉康一起恐嚇港人，實在是居心叵測。



香港是美國貨品第九大出口市場，美國在港美貿易中獲利不少，倘美國因此而取消《香港關係法》，等於搬起石頭砸自己的腳。