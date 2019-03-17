美國波音公司737 MAX系列飛機成為過去一周的世界焦點，五個月內兩宗空難，令這款曾被譽為最暢銷、最實惠新飛機成為九霄驚魂的代名詞！空難發生五天後，已有約五十個國家及地區宣布禁止該系列飛機在轄下空域飛行，或宣布擁該系列飛機的公司全部停飛。打響禁飛第一槍的大國是中國，這一槍除拉開波音737 MAX終極折翼的序幕，亦拉開了中美飛機暗戰的幔幕。



過去半個多世紀，波音是美國最大的驕傲，這家飛機生產商不但是美國實力與勢力的先鋒與標誌，還是各國欣羨的企業。然而，去年十月印尼獅子航空的空難調查還未完成，再發生埃塞俄比亞航空空難，三百多條枉死性命驚痛了世界，美國驕傲也蒙上了污點。



空難傷人，但更傷人的是美國政界、航空運輸界及波音公司的反應，他們在空難後仍推卸飛機安全責任，一副唯我獨尊的態度，令世人再次看清楚美式霸權的嘴臉。這一刻起，美國驕傲亦開始走上輸乾輸淨之路！



埃航空難後兩天，中國宣布禁止航空公司旗下的波音737 MAX系列飛機升降及航行，這是因為波音已交付的三百多架該系列航機中，中國旗下公司買進了近三成，為免風險，以國民及旅客生命安全為要，這個決定贏得一片掌聲，也是中國敢落美國面子的強國表現。



有陰謀論說，中國這是反報復中美貿易戰，甚至發空難財。但這些怪論不到兩日便破功！



自稱民主政治典範架構下選出的美國政府連日負隅頑抗，官員們更合演一齣又一齣荒腔走板的鬧劇，例如運輸部長趙小蘭及其團隊在空難後兩天乘搭美國西南航空公司的737 MAX 8航班，專門從德州的奧斯汀飛往華府，以示對波音公司的支持。美國聯邦航空局（FAA）代理局長埃爾韋爾則放話，指專業評估沒有發現飛機出現系統性能問題。可惜，美國政界及交通運輸界的「擔保」，一點作用也沒有。決定性的三月十三日，多國不約而同宣布停飛737 MAX，停飛國家及地區由單位數增至雙位數；隨後，美國總統特朗普也撐不下去了，以行政命令發布停飛消息，然後是波音接棒停止所有已交付737 MAX的運作。



趙小蘭以身試機的行動，令人聯想禽流感肆虐時，時任香港衞生署署長陳馮富珍聲稱「我日日都食雞」，但兩名高官沒有以感性換得民眾的理性支持，反被認為無用兼無聊。



而美國政界維護波音圖延續美國驕傲，卻變成飛機市場的轉移，空難至今，空中巴士獲利豐厚，波音股價則蒸發近三百億美元。而且，該系列飛機的訂單超過五千架，但宣布要重新考慮訂單的國家及航空公司涉及的飛機數量已超過七百架，涉價逾五百億美元。



美國最怕的還有中國商用飛機的C919會否趁勢而起。目前，該國產大客機已進入試飛及核准證的後階段，已接到的訂單便過千，按市場傳聞價，一架航程五千多公里、載客量約一百六十人的飛機售價料低於五千萬美元，單通道窄體客機還有比這更美而廉的選擇嗎？因此，中美之間除了科技領域爭鬥，飛機市場的爭奪戰亦將上演，大國之爭，戰線勢愈拉愈廣。