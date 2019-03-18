功夫茶：過渡房屋誠好事　增加供應方治本

禮賓府一年一度開放日，照例吸引唔少市民慕名而至，不過大家愈睇得多盞愈心噏，事關同人唔同命，同遮唔同柄，香港地住屋問題水浸眼眉，特別係排緊隊等上公屋嗰班，莫講話屋企冇地方種花養錦鯉，有個臨時竇口踎吓，都已經要開香檳慶祝！



所以話啫，近排接連有非政府機構籌建過渡性房屋項目，對一眾無殼蝸牛嚟講，無疑係一大喜訊。好似最新鮮熱辣嘅荃灣海盛路天橋底項目咁吖，採用類似光房嘅形式，提供超過八十個單位，有望年底落成。至於申請資格方面，據講今次對象主要係已輪候三、四年公屋、居住環境欠佳嘅荃灣居民。主辦機構解釋，項目主要針對即將上樓嘅人士，目的係增加單位嘅流轉咁話。



除咗荃灣呢個項目，土瓜灣下鄉道一個主要針對基層家庭及低收入年輕人嘅社會房屋，日前亦舉行起動禮，唔少住户反映租唔起出面嘅劏房，社會房屋解決燃眉之急之餘，亦可儲定一筆錢，為未來住屋計劃作打算。



係人都知，家陣輪候公屋條龍愈來愈長，所謂三年上樓嘅承諾，早就淪為空談，等七、八年仲係得個吉嘅大有人在，喺咁嘅情況下，過渡性房屋居住期限定得太短，住戶分分鐘又要打回原形，搬返去豬欄劏房；定得太長咩，其他有需要人士望眼欲穿，要取得平衡唔係咁易。而最重要嘅係，家陣有超過三十萬人等緊公屋，過渡性房屋每個項目提供一百幾十個單位咁大把，連杯水車薪都不如。



好明顯，所謂「過渡性房屋」，顧名思義只屬「應急」性質，港府旨意佢食胡，蚊都瞓蛇都死。之但係大家睇到嘅係，最新一份財政預算案預留二十億元成立基金，提供資金畀非政府機構興建過渡性房屋，一副大展拳腳、長期作戰嘅架勢。咪畀人睇死，官老爺咁做一來向市民交功課，顯示自己有做嘢；二來大腳將個波傳畀非政府機構，自己翹埋雙手，關人個關。之前有辦你睇，上世紀六十年代，大批市民喺山邊非法搭建木屋，港府起公屋又起唔切，於是乎起咗批「臨時房屋區」頂住檔先，點知最後一個臨屋區要到近四十年後至清拆，過渡性房屋會唔會係翻版，真係好難話得埋。



都係嗰句喇，要解決房屋問題，始終走唔甩拓土建屋，增加供應，弊就弊在港產官僚姿勢大過實際，口水多過浪花，唔係搞零敲碎打嘅過渡性房屋，就係搞不切實際堅離地嘅出租居屋，再唔係就任得大批官地丟空養蚊。無恒產者無恒心，市民「冇碇好住」，香港想唔亂都難！