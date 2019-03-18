世界視線：槍械自由被濫用　社交媒體成幫兇

新西蘭基督城清真寺恐怖襲擊增至最少五十死五十傷，疑兇為孤狼槍手澳洲籍男子塔蘭特，他被控謀殺罪名提堂時還展示「白人至上」手勢，公然挑釁全世界。事件除了涉及種族歧視、反移民及宗教仇恨等種種問題，人們更加關注槍手在社交平台直播行兇過程，十多分鐘片段瞬間在全球瘋傳，包括Fb、Twitter及Google旗下的影片分享網站YouTube數以億計用戶目睹血淋淋慘絕人寰的殺戮。



近年社交網站因為商業因素力推串流直播，年輕人視作表現自我、吸引別人注意的渠道，奇言怪行層出不窮，有人更用作宣揚暴力。前年泰國一名父親在Fb直播殺害女兒，同年美國克利夫蘭一宗槍殺案片段也在網上流傳。極端主義組織伊斯蘭國（IS）曾把殺害人質過程放上網，向全世界傳播恐怖主義。這次基督城大屠殺片段瘋傳，正是兇手最想出現的結果，社交平台間接變成幫兇。Fb稱收到新西蘭警方通知始採取行動刪除槍擊片，顯示其平台疏於監察，英國內政大臣賈偉德直斥一眾社交網巨頭沒有好好把關。



網絡片段沒有像正統傳媒刪剪編輯，赤裸裸荼毒青少年。一些別有用心的政客亦推波助瀾，像澳洲極右派參議員安寧把屠殺事件說成是移民政策後果，在鏡頭前被一名青年用雞蛋擲頭。外間包括澳洲總理莫里森紛紛嚴斥安寧的言論助長仇視移民歪風。安寧固然在死難者傷口灑鹽，但用雞蛋施襲者也是展現暴力的一種，可見激進新世代耳濡目染，稍有不滿便訴諸暴力，造成孤狼式槍擊案日漸增多，比有組織的恐怖襲擊更防不勝防。



新西蘭十六歲以上便可領槍牌，槍械大多毋須註冊，與美國同樣容許國民自由擁有槍械，後者槍擊案數之不盡已見其害，新西蘭沒有吸取美國教訓，現在事發後才嚷着要加強槍械管制，雖亡羊補牢亦無法挽回寶貴生命。絕對自由絕對會被濫用，再加上網絡族群煽風點火，類似慘劇只會繼續發生。互聯網藏污納垢幾近失控，巨企依靠用戶自律是極不負責任，等到政府出手整治時，別又哭着抱怨打擊言論自由。