神州觀察：貧富懸殊怨氣深　社會不公人心冷

埃塞俄比亞航空日前發生空難，八名中國人不幸罹難，包括一名被指是富家女的浙江女大學生。不過，大批網民不僅毫無惻隱之心，更在該女生的微博帳號留言詛咒，包括「早死了活該」等惡毒言論，冷血程度令人齒寒，從中也折射出國人的仇富心態。



遇難女生是浙江萬里學院新聞系的大四學生程璇，夏季就要畢業。她與男朋友分別從上海和美國出發做畢業旅行，不幸就此天人永隔。其後有人曝光她的社交帳號，很多網民湧入留言，除了哀悼的，也有人留言指女生每天錦衣玉食，因此絕對不同情。還有人稱，「家裏有錢，你滿世界的炫耀啥啊，這下好了吧，下輩子注意點。」甚至還有留言評論女孩的美醜、猜測她的私生活，最終社交平台關閉這些不當留言的帳號。



網民的言論引發各界關注，輿論紛紛批評缺德。這些年來，無論內地還是世界各地，只要有天災人禍，都會有中國人幸災樂禍，展示自己的劣根性。在一切向錢看的風氣帶領下，唯財是舉、見利忘義成了國人的信條，是非不分、善惡不辨的行為層出不窮。社會愈來愈缺古道熱腸之人，卻永遠不缺冷漠的看客，更不缺說風涼話的敗類。特別是，一旦發現受害者是富有之人，很多國人便馬上收起同情心，甚至拍手叫好。這種典型的仇富心理，更成為當今內地社會的普遍心態，反映出深層次的社會矛盾。



改革開放四十年，一部分人確實如鄧小平所言「先富了起來」，但部分人暴富的手段不是靠正道而來，例如很多富豪利用國企改制，通過黑箱作業購買國有資產，化公為私而迅速致富。而國有資產是所有下崗職工辛苦半輩子的心血，最後竟然被少數人侵吞，他們心理怎麼能平衡？



還有就是官員通過「權力尋租」斂財，一些商人通過「權錢交易」獲得資源而致富，官商勾結走上了「共同富裕」的道路。十八大以來反腐打貪，查處官員之多，史所罕見，也從側面反證了很多人的財富是不潔的。更有一些富人的暴富手段不光明，暴富之後還為富不仁，揮金如土，奢華糜爛，卻缺乏最基本的社會責任感。這樣的富人自然也難以獲得尊重。顯然，仇富情緒背後反映的，也未必完全是對財富看不過眼，而是對社會政策及資源分配不公，造成貧富懸殊的怨氣的表現。



國人的墮落、道德的淪喪、人性的泯滅均是病態社會的產物。一個國家的道德水平，主要是社會體制的反映，當官員貪腐成風，司法不公不義，社會風氣又怎麼會好轉？國人只會愈來愈冷血。當局只有全力化解貧富分化、官民對立的矛盾，並解決由此衍生的公平正義與社會平等一系列問題，才有望改變百姓的仇富心態。