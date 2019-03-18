對於香港來說，一帶一路是打開英美體制之外的新世界。



在二十一世紀的今天，當英國正在脫歐，再不是歐洲的強國，當美國霸權正在衰落和瓦解，英美以外的世界便日益擴大，也日益重要。英美體制的核心是英國及其前殖民地——美國、加拿大、澳洲及新西蘭，連南非也脫離，或許還可加投機的新加坡。



英美加澳紐五國正是情報機構同盟「五眼聯盟」的成員，其他的盟國都不屬這個聯盟，正可反映英美親疏有別。在回歸前，香港與新加坡同屬這個英美核心的附庸；回歸後，香港被排斥，也應該脫離。



在國際形勢下，這五國核心於美國的領導下逐步邊緣化，其中最戲劇性的表現是近期波音737 MAX飛機的停飛禁飛事件，最初由中國帶領禁飛，加拿大與美國抗衡，後來加拿大也禁，而美國則成為禁飛的最後一國。美國的支持如骨牌一樣紛紛倒塌，可見霸權只顧本身利益，不顧別人死活，終會被人揚棄。



香港要面向英美體制之外並不容易。原因有三，一是回歸後香港的體制還是英國的，與英國有千絲萬縷的連接，尤其是司法方面還是採用英國的人事與制度。二是香港居民有頗大數目移居海外，更集中於英美加澳紐，該五國與香港還是關係密切，也自然把英美的看法、利益和要求施加於香港身上。近年爆發的佔中，便足見移民海外者在香港內外的作用。三是內地這幾十年都在說學習香港、移植香港的制度，實際上卻是移植英美體制。內地也跟隨香港，有很多人往英美加澳紐留學和移民，於是在內地都形成了強大支持擁護英美體制的力量。



不過，形勢比人強，世界格局正在大變。一帶一路的發展中國家正全面推行工業化發展。英美加澳紐以外，發達國家以外，大批國家冒起，走着中國復興的道路。單以市場比重多少來衡量，未來十年內，此起彼落，世界發展的重心必然轉移至以中國為首的新興和發展中國家。特朗普政權的「暴虐」，只是加快英美體制的衰落。中國的一帶一路倡議則廣納各國的參與，即如日本、英國、意大利正在捨美國而參與其中。



在這個變局中，香港能否如過往那樣攫取先機？例如五十年代的工業化、九十年代的珠三角發展。前者是由中國內地的轉口港轉變成英美市場的加工者，後者則是率先擁抱中國內地改革開放帶來的發展，兩者均是開創新局來造就香港經濟逐級而上，令本港成為今天發達社會的一員。



明天該怎麼辦呢？香港應重新學習，重新開始，突破英美體制的限制。