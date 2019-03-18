香港民主黨是反中亂港集團中最老牌的「政黨」，由一群反共分子和洋奴漢奸組成，曾經很威，五花八門的選舉中「無往而不勝」，是立法會議席最多的政黨，「食住」反共六四浪潮，很有一段不管他們推出甚麼「阿貓阿狗」都能躺着贏選的風光歲月。故此，他們得到美英勢力官員、議員的「高度重視」，把他們當成反中亂港、對港對華搞「顏色革命」的主力旗艦，但凡有事相求、呼籲聲援，常常給他們「高規格」接待，以顯他們在國際社會「很有把炮」。這班人自是大為興奮，趾高氣揚，真把自己當成了「政治大人物」，愈加拚命表現。當然，這其中更少不了與美國人有着更為實質勾結的「傳媒大亨」為他們提供鼓譟宣傳之便，並成為他們過付收納政治黑金和行動上的總指揮。



然而，民主黨好景不常，這些年大為衰落，苟延殘喘。他們經歷了多次分裂，「大佬文化」引發不可化解的內部矛盾，那些老牌反共分子和洋奴漢奸也抵不住「自然規律」和年輕黨員們急於上位的壓力，紛紛離開「領導崗位」，民主黨的權力更替更是一蟹不如一蟹。黨心、黨員之心混亂不堪，分崩離析，黨的組織能力、論述能力慘不忍睹，再難蠱惑人心，誘人上當。他們也想自我改造，重新振作，但次次失敗，愈整愈衰。原因錯綜複雜，最大的有三條，一是他們認不清大勢，認不清民心之變；二是他們「為反而反」的黨文化反噬了他們自身，走不出自殘的怪圈，在不斷的分裂和內鬥中自掘墳墓；三是他們的人事組合大多是心機重、喪心病狂、不講底線的大小政客和投機分子，人品低下，這樣的人混在一起，一定是成事不足、敗事有餘。



看看該黨「資深黨員」林子健「虛報被擄」的鬧劇，看看民主黨資深的「漢奸前輩」、大佬、二佬們的醜陋表演，就知道民主黨的墮落、衰敗是怎麼回事。不作死就不會死，可惜，民主黨已經中「作死」之毒太深，難逃「六脈俱脫」、嗚呼哀哉的一天。其實，也不獨民主黨如此，反中亂港集團大都必然如此。