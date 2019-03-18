在許多人印象中，新西蘭是個寧靜安全的國家，自由、民主、開放、包容，正如中國古人形容的世外桃源一般。然而，日前發生的清真寺恐怖大屠殺，打破了人們的美麗幻想，原來這個世界並無世外桃源，新西蘭並不寧靜安全。



兇手塔蘭特自稱是美國總統特朗普的支持者，認為他是「復興白人身份及共同目標的代表」，並宣稱「只要白人還有一口氣，就不會允許自己的家園被征服」。很明顯，這是一個極端種族主義者，滿腦子都是「白人至上」觀念。他口口聲聲要驅逐「入侵者」，殊不知白人才是最早的入侵者，他們霸佔了澳紐和美加等地，幾乎滅絕了當地原住民，犯下了滔天罪行，最應該被驅逐的恰恰就是白人殖民者。



對於被兇手視為「復興白人身份及共同目標的代表」，特朗普回應稱，白人至上主義不會成為全球日益嚴重的問題。他說得輕描淡寫，但問題一點也不輕鬆，這個世界之所以愈來愈混亂，愈來愈恐怖，部分原因正是美國到處煽風點火，挑起紛爭，激化矛盾。



特朗普本身就是典型的白人至上主義者，入主白宮後整天將「美國優先」掛在嘴邊，實際上就是鼓吹「白人優先」，是赤裸裸的種族主義。在其煽惑之下，美國極右勢力不斷膨脹，許多白人認為外來移民正在掠奪他們的土地和金錢，全世界都在佔他們的便宜，於是產生排外仇外情緒，對有色人種充滿歧視和憤恨。新西蘭發生的恐怖大屠殺，正是白人至上主義達到瘋狂的印證，特朗普認為這不會成為全球日益嚴重的問題，純屬欺人之談。



「慘澹龍蛇日鬥爭，干戈直欲盡生靈。」白人至上主義和其他極端主義一樣，都是基於莫名其妙的優越感和對霸權的欲望，都是對世界安全的最大威脅。任何人認為自己的種族和文明更高貴，因而歧視和打壓其他種族和文明，他們其實已喪失了做人的資格。