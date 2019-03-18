聖經「創世紀」描述了末日審判的可怕情景，如果這是真的，相信首先被懲罰的必定是那些假信教、真騙人的敗類。



林子健事件最可悲之處，就是他一再以教徒的身份出現博同情，為其荒誕不經的被綁架故事背書的李漢奸、林卓廷等也是教徒，為其品格作證的則是中大神學教授，最後辯方為林求情的一個理由，則是林子健因今次事件失去到美國攻讀神學博士的機會。林子健被判囚是咎由自取，將上帝擺上枱更是罪過。



尤其是當林子健被判囚後高呼「我冇講大話」，更是極具諷刺意味，令人想起一句佛教名言：經是好經，可惜被歪嘴和尚唸歪了。林子健不是歪嘴和尚，但他是如假包換的歪嘴教徒。事實上，更多的教徒並未歪嘴，卻同樣幹下傷天害理、令上帝之名蒙羞的壞事，好比前特首曾蔭權爵士，平時扮出一副虔誠信仰的姿態，每周必去教堂禮拜，其實他最應該去的地方是告解室。



騙子教徒當然並非此地特產，最近最轟動的宗教醜聞莫過於坐教廷第三把交椅的天主教樞機主教佩爾，被控在澳洲服務期間不僅包庇多位涉性侵的神父，本人也曾性侵兩名兒童，結果被法庭判囚六年，復被天主教逐出山門。在此之前，美國前樞機主教麥卡里克亦因為性侵及性騷擾其他神職人員被革除聖職。這些年來，神職人員性侵醜聞此起彼落，不少過去羞於啟齒的受害人，因受到「#MeToo」運動鼓勵挺身而出，教宗方濟各早前不得不召集全球高峰會，討論如何保護「未成年信徒」這一「我們這個時代最嚴峻的挑戰」。



性侵案的黑手多是受害者的熟人或尊長，不少壞蛋正是披着宗教的外衣招搖撞騙，濫用別人的信任，東窗事發後更以此求情。說「宗教是人民的鴉片」可能會有不少人反對，但說騙子將宗教當成愚弄別人的鴉片則是不爭的事實。