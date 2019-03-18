上周末台灣一場勝負結果無關乎立法機關組成結構、政治版圖改變的四席立法委員補選，是有史以來同樣選舉最熾熱、藍綠對決最激烈的一次。選舉結果民進黨保住了台南麻豆和新北三重兩個深綠選區；苦戰之下保住了票倉，但流失了鐵票，所以，蔡英文只能戒慎恐懼的說「我們今天一起爭了一口氣，但我們絕對不能鬆一口氣」。



民進黨把這次四席立委補選，視為存亡之戰，面對洶湧「韓流」（國民黨超級戰將韓國瑜強力助選），總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰，全力輔選；前台南市市長賴清德，選舉前夕以「民進黨剩下最後一口氣」的哀兵姿態，呼籲團結，每天冒着風雨掃街拜票：「希望大家能再次給民進黨一個機會！」更以「台南輸了，中共併吞台灣」的「恐共牌」來催票，凝聚了深綠支持者，拉高了投票率，開票結果兩個「綠到出汁」的選區，僅以些微差距險勝。台南一直都是民進黨牢不可破的鐵票區，即使○八年喪失執政權，立委選舉崩盤的情況下，依然全取五席，但是這次補選的麻豆選區，民進黨郭國文只能取得四成多的選票，比起一六年立委選舉，流失了三成多，國民黨的謝龍介跨區參選，短短個半月時間的經營，複製韓國瑜「拚經濟」的選舉策略，以落後三千多票僅敗，差點攻破這個國民黨從未贏過的深綠票倉，可謂雖敗猶榮。



當下台灣人氣、聲量銳不可當的國民黨超級巨星韓國瑜，以「險勝中的險勝」形容民進黨保住南北兩個立委選區，至於在他的強力助攻下，國民黨高票落選，是不是「韓流」已退呢？韓的回應是「沒有韓流，只有民意」，任何一個政黨如果不順應民意，以民為本，一定會被選民用選票淘汰！



去年筆者寫過多篇觀察台灣政情的文章，主要的論點是台灣政黨政治開始受到民意的衝擊，走向衰敗。去年底「九合一地方選舉」的結果，更充分凸顯人民以選票告訴政黨，不能再以統獨意識形態騎劫選舉，政黨只是工具，人民才是目的！



民主理論先驅盧梭主張「直接民主」，反對代議政治和政黨政治；第一、他認為代議制度只是介乎專制與民主之間的一種政治形態，主權不可出讓，意志不能代表，所以不應有甚麼代議制度。他主張立法必須由人民親自審批，否則應視為無效。第二、他認為政黨非民主政治所應有，一有政黨，已不復是有多少人就有多少投票者，而變成有多少黨就有多少投票者。政黨代表的是私意不是公意。今天一般人所了解的民主政治，正正是盧梭所不喜的議會政治與政黨政治。盧梭無疑是先知先覺的智者。