精人出口，笨人出手，嘗過牢獄滋味的黃之鋒大概最明白這個道理。十多名香港眾志成員連同大學生日前衝到政府總部反對修訂《逃犯條例》，期間多名女將殺入東翼大堂示威，其他人則在門外聲援，最終五名示威女將及四名聲援人士被捕，卻不見反政府常客黃之鋒衝埋一份。



身為香港眾志秘書長的黃之鋒僅在事後現身，譴責保安強烈粗暴對待女示威者云云，但行先死先卻不是這位大思想家、佔中英雄，反而是一班涉世未深的生力軍。這一幕好生眼熟，反對派搞佔中鬧劇的時候，不也是煽動包括黃之鋒在內的年輕人站在最前線，跟政府拚個你死我活嗎？一眾佔中搞手及黑手除了每天擠在傳媒鏡頭面前「搶Fo」噴口水的時候最積極，其他需要衝鋒陷陣的時候都十分惜身，躲得遠遠，更不會讓自己的子女走上街頭。甚至當初慷慨揚言「違法達義」不怕付出法律代價的戴妖等人，一旦站在被告席上一樣百般抵賴，拒不認罪。



經一事長一智，黃之鋒總算叫做坐過監，被懲教署人員下令剝過光豬，明白坐牢滋味並不好受，當然不想重蹈覆轍，向前輩學習躲得遠遠也是人之常情。可憐的是一班年輕政治炮灰，被人利用當棋子猶不自知，還自以為做了很正義很正確之事，明顯被人洗腦洗到癡癡呆呆，可悲復可笑。



黃之鋒、羅冠聰、周永康這三名學生領袖倒好，雖然留下案底，但人生真的變得很精彩，黃隔三差五就被邀請到英美歐等地唱衰香港和內地，受盡洋人吹捧；羅獲美國耶魯大學取錄，一年後才施施然回來；周早已到美國加州大學柏克萊分校攻讀博士，拍拍屁股展開人生新一頁。



反觀那些行先死先的魚毛蝦仔得到甚麼呢？不是面臨被起訴，就是被關在獄中把牢底坐穿，不但前途盡毀，最冤還是連洋主子半塊狗餅都分不到。